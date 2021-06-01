Çeşme'nin güvenliği, sezon öncesi masaya yatırıldı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde güvenli bir yaz sezonu yaşanması için alınacak önlemleri belirlemek üzere toplantı düzenlendi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir güvenlik toplantısı yaptıklarını duyuran Çeşme Kaymakamı Ünal Yakıcı, "Konuklarımıza şimdiden iyi tatiller diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün düzenlenen Kabine toplantısının ardından, 1 Haziran tarihi itibariyle kademeli normalleşmeye geçileceğini açıklamasıyla birlikte İzmir'in ünlü tatil merkezi Çeşme'de korona virüs tedbirleri kapsamında yaz sezonu hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde korona virüs vaka sayısının sıfıra indiği açıklanan ilçeye gelen vatandaşların güvenli bir yaz sezonu geçirmesi için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik bir toplantı düzenlendi. Ulusoy Çeşme Limanı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İzmir Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerinin yanı sıra ilçede görev yapan kolluk kuvvetleri yetkilileri katıldı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı yapılan güvenlik toplantısıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme emsalleri arasında en düşük suç oranlarına sahip bir yer. Bu unvanımızı korumak için turizm sezonu öncesi emniyet, sahil güvenlik ve jandarma yetkililerinin de katılımıyla güvenlik toplantısı yaptık, önlemlerimizi planladık. Konuklarımıza şimdiden iyi tatiller diliyorum" dedi. - İZMİR