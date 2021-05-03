Çeşme'nin hafta sonu güvenlik raporu! - Son Dakika

Yapılan çalışmalarda iki kişiye de uyuşturucu madde bulundurmaktan yasal işlem yapıldı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 31.04.2021 ile 01-02 .05.2021 (Cuma-Cumartesi-Pazar) günlerinde, İl merkezinden Çeşme'ye takviye olarak gelen; Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 4 adet Motorize Yunus ekibi ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı 2 tim ve bu Şubeye bağlı 2 Atlı ve 2 Köpekli ekiplerle birlikte başta Covid-19 tedbirleri kapsamı olmak üzere, Liman kavşağı, Çakabey kavşağı, Alaçatı Dörtyol kavşağı ve Macro Center kavşağında yapılan asayiş uygulamalarında, 1.208 şahsın HES ve GBT sorgusu ile 684 araç kontrol edildi.

Yapılan çalışmalarda 109 şahsa sokağa çıkma yasağına uymamaktan tutanak tutuldu. Ayrıca, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, toplam ağırlığı 8,79 gr. gelen METANFETAMİN isimli narkotik madde ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan ikişahsa yasal işlem yapıldı.

Yapılan yol uygulamalarında aranan 5 şahıs yakalanarak, haklarında gerekli işlemler yapılırken, yapılan trafik kontrollerinde kurallara uymadığı tespit edilen 17 araca toplam 4.148₺ para cezası uygulandı.