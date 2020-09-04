Çeşme'nin içme suyu sorununu çözecek arıtma tesisinin inşasına başlandı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesine Salman ve Karareis barajlarından su getirecek iletim hattı ile arıtma tesisinin inşasına başlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, konvansiyonel tipte inşa edilecek arıtma tesisinde günde 24 bin metreküp su arıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, 20 Mart'ta yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını, 26 Mart'ta da yer teslimi yapıldığını belirtti.

Salman ve Karareis barajlarının suyunu bölgeye getirmek için farklı çaplarda 34 kilometre boru döşeneceğini aktaran Çınar, şöyle dedi:

"Proje bittiğinde Çeşme ve çevresine yılda yaklaşık 3 milyon 740 bin metreküp içme ve kullanma suyu verilecek. Tüm boruların fabrika siparişleri verildi. 12 bin metre boru da şantiye alanına getirilerek, döşeme işlemlerine başlandı. Çalışmalarda şu anda yüzde 10 fiziki gerçekleşme sağlandı. Projeyi 2023 Kasım'ına bitirmeyi hedefliyoruz. Proje tamamlandığında Çeşme Yarımadası'na yılda 3.74 milyon metreküp içme suyu sağlanarak bölgenin içme suyu problemi kökünden çözülecek."

Birol Çınar, Salman ve Karareis barajlarından Urla'nın Balıklıova ve Ildır mahallelerine de içme ve kullanma suyu verileceğini sözlerine ekledi.