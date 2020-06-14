Çeşme'nin ilk "Güvenli Turizm Sertifikası" - Son Dakika

Çeşme'nin ilk "Güvenli Turizm Sertifikası"

İzmir'in ilk "Güvenli Turizm Sertifikası" Çeşme'de bir otele verildi.

Çeşme'nin ilk

İzmir'in ilk "Güvenli Turizm Sertifikası" Çeşme'de bir otele verildi.

Covid-19 pandemisi mücadelesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeye uygun olarak gerekli önlemleri alan otel, İzmir'in ve Çeşme'nin ilk "Güvenli Turizm Sertifikası"nı aldı. Otelin genel müdürü Ebru Tuğgan, bakanlığın belirlediği tüm kriterleri yerine getirdiklerini vurgulayarak, "Tüm misafirlerimizi sağlıklı turizm için ve güvenli bir tatil için Çeşme'ye ve otelimize davet ediyoruz" dedi.

"Çeşme, sağlıklı turizm için uygun bir lokasyon"

Tuğgan, kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla 5 Haziran tarihinde otelin kapılarını açtıklarını belirterek, "Pandemi döneminde dahil olmak üzere tüm alt yapı hazırlıklarımızı ve sağlıklı turizm için gerekli olan tüm kriterleri ekip olarak yerine getirdik. Misafirlerimizin sağlıklı ve güvenli tatil yapabilmeleri için çok ciddi bir kalite yönetimi sistemi kurmuş olduk. Turizm sektörü olarak, tabii ki beklentimiz yüksek. Ama ne olacağını hep birlikte, yaşayarak göreceğiz. İnsanların kafasındaki imajın biraz kırılması gerekiyor. Bu da tatile gelerek, alınan önlemleri görerek kırılacaktır. Beş yıldızlı tesisler ve özellikle Çeşme'deki tesislerin bu konudaki farkındalığı çok yüksek. Çeşme'deki tüm oteller hazır. Çeşme, sağlıklı turizm için uygun bir lokasyon. Dolayısıyla tüm misafirlerimizi, sağlıklı ve güvenli tatil için Çeşme'ye bekliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 01:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çeşme'nin ilk 'Güvenli Turizm Sertifikası' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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