Çeşme'nin ot uzmanı "Minik Pala" - Son Dakika

Çeşme pazarlarının en renkli siması "Minik Pala" lakaplı Eşref Tunç, doğadan topladığı taze otlarla pazar tezgahından lezzet ve şifa sunuyor.

Ege mutfağının ve sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olan ot çeşitlerini, Çeşme'de, doğadan toplayarak, pazar tezgahında satışa sunan "Minik Pala" lakaplı Eşref Tunç, renkli kişiliği ve güler yüzüyle de Çeşme'deki pazarlarında gönülleri fethediyor.

Alaçatı Ot Festivallerinde, tezgahında satışa sunduğu taze Ege otları ve renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan ve yerli, yabancı çok sayıda basın mensubunun dikkatini çekerek röportaj yapılan "Minik Pala", Çeşme'nin tanıtımına da katkı sağladı.

"Otlara fısıldayan adam" olarak da tanındığını belirten "Minik Pala", aslen Afyonlu ve Yörük olduğunu, 25 yıldır Alaçatı'da yaşadığını söyledi. Çobanlıktan gelme olduğunu da söyleyen "Minik Pala", Çeşme'nin doğasından topladığı otları, pazar tezgahında satarak geçimini sağladığını anlattı. Turp otu, arapsaçı, radika, cibes, şevketi bostan, ısırgan, ebegümeci, sütlük gibi onlarca çeşit otu tezgahında satışa sunduğunu belirten "Minik Pala", bazı otların haşlanarak, bazılarının da kavrularak tüketildiğini ifade etti.

Eşref Tunç, "Minik Pala" lakabının, palabıyıklarından ve iri yapılı olmasına karşın esprili olarak "Minik" denmesinden geldiğini sözlerine ekledi. - İZMİR