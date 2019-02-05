Son Dakika Haberleri: Çeşme'nin Seçmen Sayısı Belli Oldu

Çeşme'nin Seçmen Sayısı Belli Oldu

1 saat önce

31 Mart yerel seçimler nedeniyle, İzmir'in Çeşme ilçesinde 33 bin 778 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

Çeşme'nin Seçmen Sayısı Belli Oldu, System.String[]
31 Mart yerel seçimler nedeniyle, İzmir'in Çeşme ilçesinde 33 bin 778 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

31 Mart yerel seçimleri için seçim takvimi işlerken, Çeşme'deki sandık ve seçmen sayısı da belirlendi. Yerel seçimde Çeşme'nin mahallerindeki 109 sandıkta, 33 bin 778 seçmen oy kullanacağı öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:04 Kaynak: İHA

İzmir, Çeşme, Güncel
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