Çeşme'nin Seçmen Sayısı Belli Oldu
1 saat önce
31 Mart yerel seçimler nedeniyle, İzmir'in Çeşme ilçesinde 33 bin 778 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.
31 Mart yerel seçimler nedeniyle, İzmir
'in Çeşme
ilçesinde 33 bin 778 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.
31 Mart yerel seçimleri için seçim takvimi işlerken, Çeşme'deki sandık ve seçmen sayısı da belirlendi. Yerel seçimde Çeşme'nin mahallerindeki 109 sandıkta, 33 bin 778 seçmen oy kullanacağı öğrenildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:04 Kaynak: İHA
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