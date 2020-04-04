Çeşme'nin sosyete pazarında önlemlere uyuldu - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'Sosyete Pazarı' olarak bilinen Alaçatı pazarında da koronavirüs kapsamında alınan önlemler yerine getirildi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında pazar yerleri ve marketlerde maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra önlemler artırıldı. Yaz aylarında oldukça yoğun olan, 'Sosyete Pazarı' olarak bilinen Alaçatı pazarında da tedbirler uygulandı. Pazar tezgahları arası 5 metre mesafeli kuruldu. Ayrıca her tezgaha elle ürün seçilmemesi için uyarı yazıları asıldı. Pazarcı esnafı maske ve eldivenle çalışırken, vatandaşların da kurallara titizlikle uyduğu dikkat çekti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçiler, kontroller yaptı. Aynı zamanda Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri de pazar yerinin iki girişinde, vatandaşları maske ve eldiven konusunda uyararak, vatandaşın ellerine dezenfektan döktü.

SOKAKLAR BOMBOŞ

Havanın yağışsız ve sıcaklığın 20 derece olmasına rağmen hafta sonu Çeşme sokak ve caddelerinin boş olduğu gözlendi. Başta Hacı Memiş Mahallesi olmak üzere Alaçatı Köyiçi mevkisi de sokaklar adeta hayalet yerleşimleri andırdı. Görüntüler, Çeşme merkez ve Ilıca'da da farklı olmazken, hafta sonu tüm İzmirlilerin evine kapandığının da bir göstergesi oldu.