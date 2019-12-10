Son Dakika Haberleri: Çeşme'nin turistik otelleri yeni yıla hazır
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Çeşme'nin turistik otelleri yeni yıla hazır

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesindeki turistik oteller, konuklarının 2020 yılını en iyi şekilde karşılamaları için özel menüler ve yılbaşı galası programları hazırladı.

Çeşme'nin turistik otelleri yeni yıla hazır, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesindeki turistik oteller, konuklarının 2020 yılını en iyi şekilde karşılamaları için özel menüler ve yılbaşı galası programları hazırladı.


2020 yılına sayılı günler kalırken Çeşme'deki turistik otellerde hazırladıkları özel programlarla, konuklarına unutulmaz bir yılbaşı yaşatmak için bütün hazırlıklarını tamamladı.


Konuklar, sadece gala yemeği için rezervasyon yaptırabilmelerinin yanı sıra zengin açık büfe, geç kahvaltı ikramı ve gün ışığı alan kapalı havuzu, saunası ve Uzak Doğu masaj programları ile kendilerine özel gala dahil konaklama paketi için rezervasyon yaptırabiliyor. Eşsiz lezzetlerin yer aldığı bir gala yemeği ile misafirlerini ağırlayacak olan oteller, farklı etkinliklerin hazırlıklarını da sürdürüyor. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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