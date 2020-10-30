Çeşme Otoyolu'nda 'deprem' yoğunluğu - Son Dakika

Çeşme Otoyolu'nda 'deprem' yoğunluğu
30.10.2020 19:14
İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar, sarsıntının etkisinin daha az hissedildiği bölgelere gitmek için yola çıktı.
İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar, sarsıntının etkisinin daha az hissedildiği bölgelere gitmek için yola çıktı. İzmir- Çeşme otoyolunda araçlar yoğunluk oluşturdu.
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sarsıntılar da sürüyor. İzmir'de oturan vatandaşlar, depremin etkisinin daha az hissedildiği bölgelere gitmek için harekete geçti. Araçlarıyla yola çıkan ve şehir merkezinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, İzmir-Çeşme otoyolunda yoğunluk oluşturdu. Otoyolda trafik durma noktasına geldi.
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