Çeşme Otoyolu'nda 'deprem' yoğunluğu - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar, sarsıntının etkisinin daha az hissedildiği bölgelere gitmek için yola çıktı. İzmir- Çeşme otoyolunda araçlar yoğunluk oluşturdu.

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sarsıntılar da sürüyor. İzmir'de oturan vatandaşlar, depremin etkisinin daha az hissedildiği bölgelere gitmek için harekete geçti. Araçlarıyla yola çıkan ve şehir merkezinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, İzmir-Çeşme otoyolunda yoğunluk oluşturdu. Otoyolda trafik durma noktasına geldi.