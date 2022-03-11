Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu - Son Dakika
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Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu

11.03.2022 09:25

Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu İzmir'de bazı bölgelerinde dün akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı sabaha karşı Çeşme ilçesinde etkisini artırdı.

Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu

İZMİR - İzmir'de bazı bölgelerinde dün akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı sabaha karşı Çeşme ilçesinde etkisini artırdı. Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım dururken, bölgeye kar küreme araçları sevk edildi.

İzmir'in bazı bölgelerin dün akşam saatlerinde zaman zaman etkili olan kar yağışı, Çeşme ilçesinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Çeşme'nin Ildır, Ovacık, Germiyan ve Reisdere Mahalleleri'nde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım dururken, araçlarını güvenli bir noktaya park eden vatandaşlar kartopu savaşı yaptı. Bölgeye yetkililer tarafından kar küreme araçlarının sevk edildiği öğrenildi.

Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu
Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu
Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu

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İzmir, Çeşme, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu - Son Dakika
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