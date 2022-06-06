İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İzmir- Çeşme Otoyolu'nda Narlıdere istikametine giden Mustafa Akkaş'ın (28) kullandığı 35 AKM 254 plakalı motosiklet, İstihkam Viyadüğü yakınlarında refüje çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan motosikletteki C.B. ise ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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