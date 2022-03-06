ÇEŞME PAŞALİMANI'NDAKİ ARSALARIN VASİYETE RAĞMEN SATIŞA ÇIKARILMASINA TEPKİ - Son Dakika
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ÇEŞME PAŞALİMANI'NDAKİ ARSALARIN VASİYETE RAĞMEN SATIŞA ÇIKARILMASINA TEPKİ

06.03.2022 16:51

İZMİR'in Çeşme ilçesi Paşalimanı mevkisinde Dr. Binbaşı Halis Temel Vakfı'na ait 21 arsa, yarın ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

İZMİR'in Çeşme ilçesi Paşalimanı mevkisinde Dr. Binbaşı Halis Temel Vakfı'na ait 21 arsa, yarın ihale yoluyla satışa çıkarılacak. Çevreciler ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran 'yapılaşma' endişesiyle karara tepki gösterirken, vakfın 9 mirasçısı açıklama yapmadı. Halis Temel'in bölgenin satılmaması için her türlü önlemi aldığını anlatan Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler "Rahmetlinin ön görüşlü olmasına rağmen bir hukuk açığı bulundu ve bu muhteşem doğa satılıyor" dedi.

Çeşme ilçesindeki Paşalimanı mevkisindeki merhum Dr. Binbaşı Halis Temel'in kurduğu, adını taşıyan vakfa ait 21 arsanın ihale yoluyla satışa çıkması tepkilere neden oldu. Çevreciler, Halis Temel'in 50 bin ağaç dikerek yeşillendirdiği ve özenle koruduğu el değmemiş koydaki doğal yapının satış sonrası yapılaşma nedeniyle bozulacağını ileri sürüp, karara karşı çıktı.

'MUHTEŞEM DOĞA YOK OLACAK'

Halis Temel'in bölgenin satılmaması için her türlü önlemi aldığını anlatan Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler,"Rahmetlinin ön görüşlü olmasına rağmen bir hukuk açığı bulundu ve bu muhteşem doğa satılıyor. Bu işin arkasında çok büyük müteahhitlerin olduğunu biliyoruz. Bunların baskısıyla burası elden gidecek. Burası mirasçıların da vakfın da elinden çıkacak. Burada 1+1 rezidansları göreceğiz. Muhteşem doğa yok olacak. Şiddetle buna karşıyız. Buranın betonlaşmasına müsaade etmeyeceğiz, hukuk çerçevesinde her türlü mücadeleyi yapacağız" dedi.

'VAKIF 21 ARSAYI AÇIK İHALE İLE SATMA KARARI VERDİ'

Paşalimanı'na, Halis Temel'in heykelinin dikilmesi gerektiğini belirten Güler, "1955 yılında bu koya geliyor ve aşık oluyor. O dönemde bu koy yeşillik değil; buralarda makiler var. Temel, Orman Genel Müdürlüğü'nden 21 arsayı dar imkanlarıyla satın alıyor. Toprağı eşeliyor ve doğal yapısı hiçbir şekilde bozmadan, buraya 50 bin ağaç dikiyor. Halis Temel'in çocukları yok ancak 9 mirasçısı var. 2000 yılında vefat ediyor. Bu koyun başına bir şey gelmemesi için kendi adıyla bir vakıf kuruyor. Tapu mirasçıların üzerine kalsın ama eğer burayı biri satmaya kalkarsa, buradan gelecek para bankada 'bloke olsun' diyor. Anlaşmaya göre, bankada paranın değeri kaybolmayacak şekilde faiz gelirlerinin her yıl üzerine eklenmesine, faiz gelirlerinin de yüzde 51'inin Mehmetçik Vakfı'na, yüzde 38'inin Çeşme Belediyesi'ne, yüzde 1'inin Erzincan Belediyesi'ne aktarılmasına karar veriliyor. Halis Temel, böyle ileri görüşlü bir kişiymiş. Temel'in vefatından sonra 22 sene vakıf ve mirasçılar hukuk kavgasını sürdürdü. En sonunda Yargıtay, vakfın satış yapma hakkına sahip olduğu kararını verdi. Vakıf, bu kararla birlikte Paşalimanı'ndaki 21 arsayı 7 Mart'ta açık ihale ile satma kararı verdi" diye konuştu.

'BU BÖLGEYE GÖZÜMÜ GİBİ BAKIYORUZ'

Alaçatı Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Ömer Önal ise "Zamanında Halis Temel ile sohbet ederdik. Çok çalışkan ve ufku geniş biriydi. 'Ağaç dikeceksin' derdi. Çeşme; bugün Çeşme'yse Halis Temel sayesindedir. Böyle önemli bir yerin satılmaması gerekiyor. Böylesine cennet bir köşe, betonlaşmasın" ifadelerini kullandı. Paşalimanı Platformu Sözcüsü Şükran Çelebi de "Paşalimanı'nda yaşayanlar olarak bu bölgeye gözümüz gibi bakıyoruz. Bu doğa harikası yer, 50 binden fazla ağaç barındırıyor. Paşalimanı, küçük bir koy. Kanalizasyon yok. Burayı satın alan mutlaka bir tesis yapacak ve bu koy elden gidecek" dedi. Söz konusu arazilerin bulunduğu yerin daha önce kamp alanı olduğunu belirten Çelebi, "Paşalimanı 1'inci derece SİT alanıyken önce doğal koruma alanına çevirdiler, böyle giderse şimdi de cennetten bir köşeyi betona teslim edecekler" diye konuştu.

MİRASÇILAR AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

Konuya ilişkin görüşüne başvurulan mirasçılardan bazıları, açıklama yapmayarak özel mülkiyetle ilgili gizliliğin korunması gerektiğini savundu. Öte yandan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, vakıf yönetiminden satış işlemini durdurmasını istediklerini belirterek "Bu talebimizin olumsuz sonuçlanması halinde belediyemizce işlemin iptali için yasal mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tarafımızca yasal yollara başvurularak satış işleminin iptali için gerekli tüm çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇEŞME PAŞALİMANI'NDAKİ ARSALARIN VASİYETE RAĞMEN SATIŞA ÇIKARILMASINA TEPKİ
ÇEŞME PAŞALİMANI'NDAKİ ARSALARIN VASİYETE RAĞMEN SATIŞA ÇIKARILMASINA TEPKİ
ÇEŞME PAŞALİMANI'NDAKİ ARSALARIN VASİYETE RAĞMEN SATIŞA ÇIKARILMASINA TEPKİ

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Onu gören dönüp bir daha bakıyor, 300 kişinin çalıştığı şantiyenin tek kadın mühendisi Onu gören dönüp bir daha bakıyor, 300 kişinin çalıştığı şantiyenin tek kadın mühendisi Kırşehir Belediyespor: 1-0 Kırşehir Belediyespor: 1-0

Ahmet Güler, Binbaşı, Çelebi, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEŞME PAŞALİMANI'NDAKİ ARSALARIN VASİYETE RAĞMEN SATIŞA ÇIKARILMASINA TEPKİ - Son Dakika


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