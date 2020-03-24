Çeşme polisinden anonslu uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme polisinden anonslu uyarı - Son Dakika

Çeşme polisinden anonslu uyarı

6 saat önce

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme caddelerinde polis araçlarıyla dolaşarak, 65 yaş üstündeki ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerinden çıkmamalarını, ihtiyaçlarının karşılanacağını anons etti.

Çeşme polisinden anonslu uyarı, System.String[]

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme caddelerinde polis araçlarıyla dolaşarak, 65 yaş üstündeki ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerinden çıkmamalarını, ihtiyaçlarının karşılanacağını anons etti.


Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları anonsta, "Sevgili Çeşme halkı; korona virüs salgını nedeniyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerinden ayrılmamaları gerekmektedir. Biz polis teşkilatı olarak sizlerin yanınızdayız. Zaruri ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere görevimizin başındayız. 155 polis hattımızı arayabilirsiniz" dedi. Çeşme Kaymakamlığı başkanlığında oluşturulan Vefa Çalışma Grubu, Çeşme Emniyet Müdürlüğü, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı vatandaşların ihtiyaçları karşılanarak evlerine teslim ediliyor. - İZMİR

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:30 Kaynak: İHA

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