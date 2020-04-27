Çeşme sezona en üst standartlarda hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme sezona en üst standartlarda hazırlanıyor - Son Dakika

Çeşme sezona en üst standartlarda hazırlanıyor

6 saat önce

İÇ turizmde sertifikasyon sistemi eşliğinde sezonun mayıs ayı sonunda başlatılmasına yönelik açıklamalar İzmir'in turizmdeki lokomotif ilçesi Çeşme'de karşılık buldu.

Çeşme sezona en üst standartlarda hazırlanıyor, System.String[]

İÇ turizmde sertifikasyon sistemi eşliğinde sezonun mayıs ayı sonunda başlatılmasına yönelik açıklamalar İzmir'in turizmdeki lokomotif ilçesi Çeşme'de karşılık buldu. Çeşme'deki turizm sektör temsilcileri, yeni anlayışa hazır olduğu mesajını verdi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, koronavirüse karşı en iyi standartlarda hizmet verebilmek için şimdiden hazırlık yapıldığını belirtip, "Biz, koronavirüse karşı tüm tedbirlerimizi en üst standartlarda almaya başladık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede sürpriz olmaması halinde turizmde sertifikasyon sistemi eşliğinde sezonu mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini açıkladı. Bu sisteme göre işletmeler koronavirüse karşı bazı önlemler alarak hizmet verecek. Çeşme'deki turizmciler ise bu sistemin tüm Türkiye'de uygulanmasından önce Çeşme'nin pilot bölge olması ve bir komisyon kurulması için çağrıda bulundu. Yeni turizm anlayışı için hazır olduklarını belirten Çeşmeli turizmciler, koronavirüse karşı gerekli koşulların sağlanmasının ardından sezonun açılmasını büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.

YENİ ANLAYIŞ NASIL OLACAK

Uluslararası niteliğe sahip olacak sertifikasyon sisteminde, turistik tesislerin bazı önlemler alması gerekecek. Bunlar arasında otellerin yarı kapasite ile hizmet vermesi, 'Her Şey Dahil' sisteminin olmaması, şezlong ve sandalye sayılarının azaltılması, açık büfe hizmetinin olmaması, eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralına uyulması, işletme girişlerinde özel muayene ve maske kullanımı gibi şartlar yer alıyor.

'VİRÜSÜN ÇEŞME'YE GİRİŞİNE MÜSAADE YOK'

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, koronavirüse karşı en iyi standartlarda hizmet verebilmek için şimdiden hazırlık yapıldığını belirtip, "Biz, koronavirüse karşı tüm tedbirlerimizi en üst standartlarda almaya başladık. Bakanlığımızın öngördüğü sertifika standartlarının hazırlığının ve demosunun Çeşme'de uygulanması için talepte bulunduk. Zira, Çeşme otelcileri olarak sezona en etkili ve en hızlı hazırlanabilecek işletim düzenine sahibiz, Yatak kapasitemizin yüzde 50'den fazlası butik hizmet vermekte, diğerleri de oda kahvaltı ve yarım pansiyon servis vermektedir. Yani servis anlamında 'korona tatil' standartlarına neredeyse yüzde 50 hazırız" dedi. Çeşme'nin atmosferinin koronavirüse uygun olmadığını söyleyen Demir, koronavirüsün Çeşme'ye girişine müsaade etmeyeceklerini ifade edip, "Bu sezonda Çeşme'yi tercih edecek tatilcilerin kafası rahat olsun, tedirgin olmasınlar. Bu sezon nostalji karışımlı özlediğimiz bir Çeşme sezonu olacak ve herkes mutlu olacak" açıklamasında bulundu.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Açıklanan yeni anlayışın Çeşme'de yapılacak bir modelleme ile proje olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu ise, "Biz çağrımızı yapıyoruz. Kendi bölgemizde her türlü desteği ve organizasyonu sağlayacağız" dedi. Acele bir açılıştan yana olmadıklarını da dile getiren Bayraktaroğlu, açma kararının alınmasıyla dikkati elden bırakmamak gerektiği konusunda hem işletmeleri hem de vatandaşları uyarıp, "Eğer ki ortak alanları koruyamazsak bu işin üstesinden gelmemiz mümkün değil. Doktorlarımız İzmir'in iyi durumda olduğunu söylüyor. Biz çok ümitliyiz ve çok dikkatliyiz. Acele bir açılışa da taraftar değiliz. Acele bir açılış rayında giden her şeyi bozarak bizleri daha da zor duruma düşürebilir. Buradaki önerimiz, Bakanlığın gerekli gördüğü kişileri belirleyerek belediye ve STK'ların katılımıyla bir komisyon kurması. Çeşme'de bu olayın total kalite anlayışı ile düzenlenmesi. Bence bu rekabetçi bir düzenlemeyi de getirecektir. Diğer şehirlerimize örnek olacaktır. Kurulacak komisyonun uzun süreçte sürdürülebilir turizmin adına çok önemli bir faydası olacağını düşünüyorum. Grafikler olumlu olursa haklı olarak işletmeleri açmayı deneyecekler. Hayatın da devam etmesi lazım ama 'dikkat' diyorum. Açılış tam bir açılış değil herkes bunu yanlış anlayabilir. Her şey eskisi gibi 'daracık Alaçatı sokaklarında dolaşalım' şeklinde olmayacak. Herkes birbirine eğlence yerlerinde yakın olursa durum kötüye gidebilir. Onun için bu iş ciddiye alınmalı" diye konuştu.

'BİZ HAZIRIZ'

Çeşme'deki 5 yıldızlı bir otelin Genel Müdürü Aytekin Atik de sezona hazır olduklarını belirtip, "Beklentimiz gelen veriler neticesinde haziran ayında tam olarak açmak. Otellerin şartlarını belirledikten sonra 'açın' derlerse, 3 gün içinde hizmete başlayabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kurallar ile insan sağlığı, sosyal mesafe, hijyen konusunda tüm çalışmalarımız hazır. Bayram periyodunda tesislerin açılacağı ön görülüyor" dedi.

Alaçatı'da butik otel ve restoran işleten Oluş Kızılağaç, hem işletme sahibi hem de vatandaş olarak önceliğin sağlık olduğunu vurgulayıp, "Pilot bölge olarak elimizden geleni yaparız. Burada genel olarak küçük işletmeler var, kuralları çok daha kolay uygulayabiliriz. Ancak bu kuralları koyarken Turizm Bakanlığı, Kaymakamlık, Belediye ve sivil toplum kuruluşları ile uygulamak, devamını sağlamak ve denetimini yapabilmek önemli" dedi. 14 yıllık restoran işletmecisi Mustafa Dumanlıdağ da, "Biz Çeşme bölgesi olarak pilot bölge olmaya hazırız. Daha öncesinde de hijyen kurallarına uyuyorduk. Şimdi virüs kapsamında alınması gereken kurallara da uyacağız. Bireysel olarak değil toplu olarak bu süreci yürüteceğimize inanıyoruz" diye konuştu.


Pilot, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 05:18 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor         
23:56
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz         
23:37
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı         
23:21
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu         
23:01
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış         
22:52
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek         
22:47
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı         
22:43
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek         
22:42
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı         
22:33
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık         
22:33
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti         
22:28
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi         
22:12
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı         
21:57
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi         
21:57
Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı Mersin'de limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı         
21:47
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti         
21:46
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz         
21:22
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım         
21:13
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor         
20:59
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz         
20:58
Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi Fransa'da 27 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi         
20:50
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak 4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak         
20:50
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı         
20:47
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor         
20:38
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi         
20:08
Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı         
20:01
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu         
20:00
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı         
19:40
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı         
19:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 00:00:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeşme sezona en üst standartlarda hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]