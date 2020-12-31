Çeşme soğuktan patladı, ortaya buzdan heykel çıktı - Son Dakika

Oltulu Öner Elibol, "Havaların aniden soğuması ile birlikte Oltu Çayımız ve çeşmelerimiz donmuş durumda. Halkımızı olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

Oltu- Narman yolu üzerindeki çeşme aşırı soğuktan donarak patlayınca buzdan heykel ortaya çıktı. Dondurucu soğukların etkili olduğu Oltu'da çeşmeler patladı. Erzurum'da gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle Oltu Çayı da dondu.

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