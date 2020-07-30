Çeşme tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesi, Kurban Bayramı nedeniyle tatilini geçirmek için gelenlerin akınına uğradı. Kentin girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, Çeşme polisi de kontrollerini artırdı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, sahiller de denize girenlerle doldu taştı. Dört günlük bayram tatilinde vatandaşların huzurlu bir şekilde zaman geçirmesi için ise Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini artırdı. Bayram boyunca Çeşme'de görev yapacak olan 300 personele takviye olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden de 200 personel takviyesi geldi. Asayiş ve huzurun korunması amacıyla ise Çeşme'nin iki otoyol gişesi ve eski yol üzerindeki girişlerde trafik, asayiş, narkotik ve organize suçlarla mücadele ekipleri kontrolleri artırdı.

'HALKIN HUZURU İÇİN KESİNTİSİZ ÇALIŞIYORUZ'

Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, 24 saat kesintisiz mesai yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Halkın huzuru için kesintisiz çalışıyoruz. Bayram süresince çeşitli birimlerden 500 polis göreve başladı" dedi.