Çeşme Turizm Fakültesi'nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açılışı - Son Dakika

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün açılışında konuşan Rektör Budak, "Fakültemiz bünyesinde yeni kurulan akademik birimlerimizle ülkemizin benzersiz gastronomi kültürüne sahip çıkacak ve Çeşme'nin gastronomi hazinesine akademik tecrübemizi aktaracağız. Attığımız bu adım, aynı zamanda üniversite-kent bütünleşmesi açısından da son derece önemlidir" dedi.

Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ise"Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Çeşme'de Ege Üniversitesinin akademik yatırımları bizleri oldukça memnun ediyor. Bölgemizin kalkınmasında destekleri olan başta Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ı ve tüm akademisyenleri gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Açılışa, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, EÜ Senato üyeleri, akademisyenler, idari çalışanlar ve Çeşmeliler katıldı. Ayrıca Türkiye'de ilk gastronomi programının sunucusu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne katkılar sağlayan Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Başyayla da programa katılarak türküleri ile renk kattı.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile Çeşme'nin, turizm potansiyeli ile bölge ve ülke ekonomisinde önemli bir pay teşkil ettiğini ifade eden Rektör Budak, "Üniversite olarak ilçemizin taşıdığı potansiyelin farkındayız ve bu potansiyelin güçlendirilmesine önem veriyoruz. Ülkemizde turizm bilincinin gelişimine katkı sağlamak, sektöre nitelikli insan gücü kazandırmak ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz.Bu yönde attığımız en önemli adımlardan birinin de 2019 yılında Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulumuzun Fakülteye dönüştürülmesi olduğunu düşünüyorum. Buraya yönlendirdiğimiz kaynak ve çaba aktarımı neticesinde Fakültemiz, ilimizin turizm potansiyeline sunduğu katkıyı önemli ölçüde genişletti. Burada görevli akademisyenlerimiz, kültürel yönden donanımlı, mesleğinin ihtiyaçlarını karşılayabilen turizmciler yetiştirmek ve sektöre yön veren akademik projeler üretmek amacıyla üstün bir gayret gösteriyor " dedi.

"Fakültemizin ideallerine ulaşmasında verdiğimiz sözleri tuttuk"

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün kurulmasının 2 Eylül 2020 tarihli Fakülte Kurulu toplantısında alınan bir karar olduğunu belirten Rektör Budak, "O günden bu yana gerekli hazırlıkları tamamlamak için fakülte çalışanlarımız yoğun bir gayret sergiledi. Tüm bu gayretlerin sonucunda, bölgemiz turizmine yeni bir dinamizm kazandıracağına inandığım bölümümüzün açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Üniversite Üst Yönetimi olarak, Fakültemizin açılışını yaparken, fakültemizin ideallerine ulaşmasında desteğimizi esirgemeyeceğimizin sözünü vermiştik. Bu sözün bugün de sonuna kadar arkasında olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Fakültemizin gerek akademik gerek teknik alt yapısının geliştirilmesi, öğrencilerimize ve bölgemize sunduğu olanakların artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakültemize kazandırdığımız Gastronomi bölümünün hem üniversitemizdeki bilimsel çeşitliliğe katkı sağlayacağını, hem de bölgemize ve ülkemize sunduğumuz faydayı artıracağına inanıyorum" diye konuştu.

Rektör Budak, "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzle, ülkemizin benzersiz gastronomi kültürüne sahip çıkacak ve Anadolu'muzun gastronomi hazinesine akademik tecrübemizi aktaracağız. Attığımız bu adım, aynı zamanda üniversite-kent bütünleşmesi açısından da son derece önemlidir. Bölümün kuruluşunda öncü rol oynayan hocalarımız, Çeşme'yi gastronomi turizminin cazibe merkezi haline getirmek amacıyla detaylı çalışmalar yürütüyor" dedi.

Gastronomi ve Turizm diplomasisinin ülkemizin önemli diplomatik enstrümanlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Budak, "Bölümün kuruluşunda öncü rol oynayan hocalarımız bu bilinçle gastronomiyi bir turizm diplomasi aracı olarak uluslararası perspektifte tanıtmayı amaçlıyorlar. Fakültemiz yerleşkesinde bir uygulama mutfağı oluşturulması için çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz. Bölümümüzün üniversitemize, ilimiz turizmi ve gastronomisine hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Turgay Başyayla'dan fakülteye destek"

Çeşme'de arazisinde bulunan uygulama mutfağını fakültenin kullanımına sunduğunu ifade eden Turgay Başyayla, "Bu bölümümüzün alt yapısını desteklemek amacıyla ben de imkanlarım dahilinde uygulama mutfağımı fakültenin kullanıma sunuyorum. İlerleyen zamanlarda gastronomi konusunda fakülte ile birlikte çeşitli projeler hazırlayacağız" dedi.

Tören sonunda Çeşme Turizm Fakültesi bahçesine Çeşme'nin önemli simgelerinden olan sakızı ağacı fidan dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca törende Çeşme gastronomisinden örnek yiyeceklerden sunumlar yapıldı. Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi gösteri yaparken Sanatçı Turgay Başyayla türkü söyleyerek zeybek oynadı.