Son Dakika Haberleri: Çeşme ve Alaçatı Adım Adım Hedefe İlerliyor

Çeşme ve Alaçatı Adım Adım Hedefe İlerliyor

1 saat önce

Çeşme Belediyespor kendi evinde, Alaçatıspor deplasmanda rakiplerini yenerek, play-off hedeflerine doğru ilerleyişlerini sürdürdü.

Çeşme ve Alaçatı Adım Adım Hedefe İlerliyor, System.String[]
Çeşme Belediyespor kendi evinde, Alaçatıspor deplasmanda rakiplerini yenerek, play-off hedeflerine doğru ilerleyişlerini sürdürdü.

Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Güraltayspor'u 2-0 yenerek lig sıralamasında 5. sıraya yükselirken, Alaçatıspor da deplasmanda karşılaştığı Şirinyerspor'u 4-0 yenerek, lig sıralamasında üçüncülüğünü sürdürdü.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, mali krizin aşılıp gereken transferlerin yapıldığında rahat olacaklarını belirtti. Gün, "Maçtan önce de söylemiştim; sonuçlar çok önemli, oynanan futbol çok güzeldi. Oynanan güzel futbol, beni çok mutlu ediyor. Teknik direktörümüz, göreve başladığında hesaplamaları yapmıştı. Hesapları 1-2 iş kazası dışında tuttu. Beraberlikle sonuçlanan maçlar da uzatma dakikalarında gelen gollerle oldu. Tahmin ediyorum sezon sonunda yapılan hesap tutacak. Futbolcularımız iyi çalışıyor, iyi futbol oynuyorlar. İyi futbol sonuç getirir. Lig sonuna kadar iyi futbol oynarsak, play-off hedefimize varırız" dedi.

"Gün geçtikçe daha iyiye gidiyoruz"

Teknik Direktör Zafer Çağın da, yaptığı değerlendirmede, "Rakibimizi yenip, aşağıya çekmemiz gereken bir maçtı. İyi oynadık. Rakibimiz de dirençli, iyi bir takımdı. Kazandığımız için çok mutluyum. Futbolcu arkadaşlarımız, verdiğimiz görevleri sonuna kadar yaptılar. 2-0'dan sonra oyun biraz düştü. Skorumuz daha farklı olabilirdi. 2-0 üstünlük nedeniyle konsantre ve tempo düşebiliyor. Ama sonuçta iyi futbol oynadık. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyoruz. Genç bir takımız. Hedefimiz var. Lige geriden başladık. Ama yukarıya tırmanma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Hedefimize varıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Play-off hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye kaydetti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:02 Kaynak: İHA

Futbol, Çeşme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barcelona Başkanı, Jose Valverde'nin Önümüzdeki Sezon da Takımın Başında Olacağını Açıkladı Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, 22 Ocak'ta Oynanacak

Son Dakika! Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli Aatıf'ı Kiraladı Galatasaray, Swansea'nin Yıldızı Wilfried Bony'nin Transferine Yakın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:19:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeşme ve Alaçatı Adım Adım Hedefe İlerliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]