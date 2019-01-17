Çeşme ve Alaçatı Adım Adım Hedefe İlerliyor

Çeşme
Belediyespor kendi evinde, Alaçatıspor deplasmanda rakiplerini yenerek, play-off hedeflerine doğru ilerleyişlerini sürdürdü.
Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Güraltayspor'u 2-0 yenerek lig sıralamasında 5. sıraya yükselirken, Alaçatıspor da deplasmanda karşılaştığı Şirinyerspor'u 4-0 yenerek, lig sıralamasında üçüncülüğünü sürdürdü.
Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, mali krizin aşılıp gereken transferlerin yapıldığında rahat olacaklarını belirtti. Gün, "Maçtan önce de söylemiştim; sonuçlar çok önemli, oynanan futbol çok güzeldi. Oynanan güzel futbol, beni çok mutlu ediyor. Teknik direktörümüz, göreve başladığında hesaplamaları yapmıştı. Hesapları 1-2 iş kazası dışında tuttu. Beraberlikle sonuçlanan maçlar da uzatma dakikalarında gelen gollerle oldu. Tahmin ediyorum sezon sonunda yapılan hesap tutacak. Futbolcularımız iyi çalışıyor, iyi futbol oynuyorlar. İyi futbol sonuç getirir. Lig sonuna kadar iyi futbol oynarsak, play-off hedefimize varırız" dedi.
"Gün geçtikçe daha iyiye gidiyoruz"
Teknik Direktör Zafer Çağın da, yaptığı değerlendirmede, "Rakibimizi yenip, aşağıya çekmemiz gereken bir maçtı. İyi oynadık. Rakibimiz de dirençli, iyi bir takımdı. Kazandığımız için çok mutluyum. Futbolcu arkadaşlarımız, verdiğimiz görevleri sonuna kadar yaptılar. 2-0'dan sonra oyun biraz düştü. Skorumuz daha farklı olabilirdi. 2-0 üstünlük nedeniyle konsantre ve tempo düşebiliyor. Ama sonuçta iyi futbol oynadık. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyoruz. Genç
bir takımız. Hedefimiz var. Lige geriden başladık. Ama yukarıya tırmanma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Hedefimize varıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Play-off hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye kaydetti. - İZMİR