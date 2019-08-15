Son Dakika Haberleri: Çeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandı
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Çeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandı

27 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 130 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 130 kaçak göçmen yakalandı.
Çeşme'deki Karaada'nın kuzeyinde bulunan Sahil Güvenlik botundaki görevliler, dün saat 04.00 ile ve 04.30 sıralarında, 2 lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlardaki 59'u Suriye, 17'si Filistin ve 6'sı Somali uyruklu olmak üzere toplam 82 kaçak göçmen yakalandı. 51'i erkek, 17'si kadın, 14'ü çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik mobil radarı, aynı gün saat 06.00 sıralarında, Dikili'nin Kalem Adası açıklarında kaçak geçiş tespit etti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce durdurulan lastik bottaki 32'si Suriye, 12'si Filistin ve 4'ü Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 48 kaçak göçmen yakalandı. 24'ü erkek, 8'i kadın ve 16'sı çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.
Yakalanan toplam 130 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Dikili, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:55 Kaynak: DHA
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