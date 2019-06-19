Son Dakika Haberleri: Çeşme ve Foça açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı
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Çeşme ve Foça açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı

33 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında durdurulan 3 ayrı lastik botta 76 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme ve Foça açıklarında 76 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında durdurulan 3 ayrı lastik botta 76 kaçak göçmen yakalandı.
Çeşme'nin Karaabdullah Burnu güneybatısında görevli Sahil Güvenlik botu, dün saat 01.00 sıralarında, hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik botta 11'i Irak ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen yakalandı. 4'ü erkek, 3'ü kadın ve 5'i çocuk toplam 12 kaçak, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Aynı gün bu kez Foça'nın Aslan Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, saat 01.30 sıralarında, hareket halindeki bir lastik botu tespit edip, durdurdu. 21'i Kongo, 5'i Suriye, 2'si Eritre, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti ve 2'si Togo uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı. 12'si erkek, 10'u kadın ve 10'u çocuk olan kaçaklar Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Son olarak aynı gün saat 08.00 sıralarında, Çeşme'nin Altınkum açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, bir lastik botu durdurdu. 27'si Kongo, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Gana ve 1'i Mali uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. 13'ü erkek, 7'si kadın ve 12'si çocuk olan bu grup da Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Üç ayrı olayda yakalanan toplam 76 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
   


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:03 Kaynak: DHA
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