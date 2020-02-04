Çeşme ve Seferihisar açıklarında 116 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çeşme ve Seferihisar açıklarında 116 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik botlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 116 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme ve Seferihisar açıklarında 116 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik botlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 116 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekibi, pazar günü, Seferihisar önlerindeki Doğanbey Burnu açıklarında, lastik bottaki bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgeye harekete eden Sahil Güvenlik korveti ekibince durdurulan lastik botta, 24'ü Afganistan ve 5'i Suriye uyruklu olmak üzere 29 göçmen yakalandı. 11'i erkek, 5'i kadın ve 13'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Aynı gün Çeşme ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik 2 ayrı operasyon daha yapıldı. Gelen ihbarla harekete geçen ekipler, Toprakada açıklarında durdurdukları lastik botta 22'si Suriye, 15'i Filistin ve 6'sı Kuveyt uyruklu olmak üzere 43 göçmeni yakaladı. 11'i erkek, 5'i kadın ve 27'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi.

Karaada açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ise bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 21'i Suriye, 19'u Filistin, 3'ü Somali ve 1'i Suudi Arabistan uyruklu olmak üzere 44 göçmen yakalandı. 22'si erkek, 7'si kadın ve 15'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Yakalanan toplam 116 göçmen, kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Seferihisar, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:08 Kaynak: DHA
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