Çeşme yangını kontrol altında - Son Dakika
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Çeşme yangını kontrol altında

14.07.2022 11:46

Çeşme yangını kontrol altındaİZMİR İzmir Çeşme'de Karaköy ve Ovacık mevkiinde dün çıkan yangınlar sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Çeşme yangını kontrol altında

İZMİR İzmir Çeşme'de Karaköy ve Ovacık mevkiinde dün çıkan yangınlar sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Karaköy mevkiinde dün 13.20 sıralarında çıkan yangının ardından Ovacık mevkiinde de 18.05 sıralarında yangın çıkmıştı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Karaköy yangınına 9, Ovacık yangınına ise 2 dakikada müdahale etmeye başladı. Ovacık bölgesindeki yangının iki yazlık siteye yakın olması sebebiyle vatandaşlar tedbiren evlerini boşalttı, tehlike bitince ikametlerine geri dönebilecekleri söylendi. Yangınlar, sabahın ilk ışıklarında kısmen kontrol altına alınırken, kısa bir süre sonra da tamamen kontrol altına alındı. İki yangında toplamda 120 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınlarda 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi, 38 teknik eleman görev aldı.

Boşaltılan sitelerin birinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Şahin Yılmaz, "Sabahtan beri görevdeydim. Saat 18 civarında alevler çıktı. Helikopter müdahale ettiğinde yangının yüzde 85'i sönmüştü ama sonra yeniden alev aldı. Siteler tehlikeden dolayı boşaltıldı. Biz sitedeki kulübemizi bırakmadık. Yangını söndürme çalışmalarına destekte bulunduk. 'Ölene kadar bu ateşi döndüreceğiz' dedim. Sabaha kadar uyumadık" dedi.

Ovacık bölgesinde yanan alan, havadan görüntülendi. Yeşilin yerini siyaha bıraktığı alanda duyarsız vatandaşların gelişi güzel doğaya bıraktığı cam şişeler ise dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

Karaköy, Çeşme, İzmir, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme yangını kontrol altında - Son Dakika

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