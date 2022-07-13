ÇEŞME YANGININDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika
Üye Girişi

ÇEŞME YANGININDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

13.07.2022 22:04

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte çıkan ve hala söndürme çalışmaları süren yangının bölgede kaynak yapan işçiler tarafından çıkardığı bildirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte çıkan ve hala söndürme çalışmaları süren yangının bölgede kaynak yapan işçiler tarafından çıkardığı bildirildi.

Kaynaktan sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili 7 işçi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

2 SİTE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Ovacık Mahallesi'nde bulunan 2 site bir süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Çeşme'yi esir alan yangının çıkış sebebi belli oldu: Çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu kıvılcım sonucunda yangın çıkmış Çeşme'yi esir alan yangının çıkış sebebi belli oldu: Çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu kıvılcım sonucunda yangın çıkmış Son dakika: Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (5) Son dakika: Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (5)
Kaynak: DHA

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇEŞME YANGININDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:45 Güzel oyuncu Mine Tugay, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
18:48 Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 22:20:49. #1.13#
SON DAKİKA: ÇEŞME YANGININDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement