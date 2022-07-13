ÇEŞME YANGININDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilikte çıkan ve hala söndürme çalışmaları süren yangının bölgede kaynak yapan işçiler tarafından çıkardığı bildirildi.
Kaynaktan sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangınla ilgili 7 işçi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
2 SİTE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Ovacık Mahallesi'nde bulunan 2 site bir süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.
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