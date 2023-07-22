Çeşme yangınındaki kundakçı tutuklandı - Son Dakika
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Çeşme yangınındaki kundakçı tutuklandı

22.07.2023 23:58

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangında kundaklama iddiası ile gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangın, dün saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangında ormanlık alanı kundakladığı görüntülerden tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşme yangınındaki kundakçı tutuklandı

YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Çeşme yangınındaki kundakçı tutuklandı

KUNDAKÇI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. gece saatlerinde olay yerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşme yangınındaki kundakçı tutuklandı

ALEVLER ARASINDA DOLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Alanı kundakladığı belirlenen K.Ç.'ye ait olduğu ifade edilen görüntüler deortaya çıktı. Görüntülerde K.Ç.'nin alevler arasında dolaştığı ardından da kaçtığı anlar yer aldı.

Çeşme yangınındaki kundakçı tutuklandı
Kaynak: İHA
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İtfaiye, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme yangınındaki kundakçı tutuklandı - Son Dakika


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