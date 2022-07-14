Çeşme yangınları kısmi kontrol altında - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme yangınları kısmi kontrol altında

14.07.2022 08:52

Çeşme yangınları kısmi kontrol altında Vali Köşger'den açıklama 120 hektarlık alan zarar gördü 5 kişi serbest, 2 kişi gözaltında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesi Karaköy Mahallesi Karahisar mevkii ve Ovacık bölgesinde çıkan yangınların kısmi olarak kontrol altına alındığını açıkladı.

Çeşme yangınları kısmi kontrol altında

Vali Köşger'den açıklama

120 hektarlık alan zarar gördü

5 kişi serbest, 2 kişi gözaltında

İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesi Karaköy Mahallesi Karahisar mevkii ve Ovacık bölgesinde çıkan yangınların kısmi olarak kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dün öğlen saatlerinde Çeşme ilçesi Karaköy Mahallesi Karahisar mevkii ve akşam saatlerinde Çeşme Ovacık bölgesinde çıkan yangınların kısmi olarak kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

9 dakikada intikal edildi

Vali Köşger, "Dün 13.20 itibariyle başlayan yangına orman teşkilatımız 9 dakika içersinde gerekli müdahaleyi yapmış ve olağanüstü bir faaliyetle şu ana kadar yangın söndürme faaliyetlerini sürdürmüş bulunmakta. Bu süre zarfında 117 araç ve 750'nin üzerinde personel, 7 helikopter, 4 uçakla yangına müdahale edildi. Orman bölge teşkilatımız, jandarma, AFAD, itfaiye, yerel yönetimler eş güdüm içerisinde yardım etti. Bölge halkı da burada yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katkı sağladı. Bu eş güdüm ve koordinasyon çerçevesinde personelimizin olağanüstü gayretleri neticesinde şu an itibariyle bütün olumsuz şartlara rağmen, şiddetli rüzgara rağmen hem Ovacık'taki hem de Zeytineli-Karaköy arasındaki yangını kısmi kontrol altına almış bulunmaktayız. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bütün araçlar herhangi bir parlamaya karşı sahada faaliyetlerini devam ettirecek" dedi.

120 hektarlık alan zarar gördü

Meteorolojik verilere göre 10.00-11.00 arası şiddetli rüzgar ihtimalinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Köşger, "O sebeple hala risk geçmiş değil. Başka alanlarda da risk olma ihtimali var. Bu sebeple vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Rüzgar ve kuru hava ormanlarda yangın riskini artırıyor. Toplam 120 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Bunun dışında bir mal kaybı bulunmamakta. Genel itibariyle makilik ve çalılık alanlar olduğu için ciddi bir orman kaybı söz konusu değil çok şükür" sözlerine yer verdi.

"Sitelerde tehlike geçmiş durumda"

İlk yangın ihbarının 13.20'de geldiğini hatırlatan Köşger, "9 dakikada teşkilatımız intikal edip müdahaleyi başlattı. 18.05'te ise Ovacık yangını çıktı ve 2 dakikada intikal edildi. Herhangi bir zaman kaybı olmadı. Başarının arkasında bu seri müdahalenin faydası var. Tahliye edilen sitelerde de vatandaşlarımıza ikametlerine dönebileceklerini söyledik. Tehlike geçmiş durumda. Onların ikametlerine tehdit eden bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak dün gece itibariyle ciddi bir tehlike atladı. Yangın, iki siteye sirayet edecek şekilde şiddetini artırmıştı. Rüzgar tribünlerinden de etkilenen tribün yok ama hem rüzgar tribünleri hem de yüksek gerilim hattı, havadan orman yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Böyle de bir zorluk vardı. Bunlara rağmen bu başarı yakalanmış oldu" diye konuştu.

5 kişi serbest, 2 kişi gözaltında

Karaköy yangınında gözaltına alınan 7 şüpheli ile ilgili de bilgi veren Köşger, "7 şüphelinin ifadelerine başvuruldu. 2'si gözaltında olmaya devam ediyor. 5'i serbest bırakıldı. Kaynak yapan ve ihmali bulunan 2 kişi gözaltında. Savcılık soruşturması devam ediyor. Ovacık'taki yangın da yüksek ihtimal elektrik kontağından, yüksek gerilim hatlarından kaynaklanmış. Teller kopmuş, birbirine çarpmış. Yangının başlangıç noktasında elektrik kontağı söz konusu" bilgisini verdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Otluk alanda çıkan yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiği aksattı Son dakika haberleri! Otluk alanda çıkan yangın İzmir-Çeşme Otoyolu'nda trafiği aksattı Çeşme yangını kontrol altında Çeşme yangını kontrol altında Son dakika gündem: Çeşme Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı Son dakika gündem: Çeşme Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İHA

Yavuz Selim Köşger, Karaköy, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme yangınları kısmi kontrol altında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
13:30 Serhat Seçilmiş'in "İçindeki donun markasına bak önce" sözlerine Bakan Varank'tan yanıt
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 15:26:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşme yangınları kısmi kontrol altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement