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Çeşme'ye 3 günde 500 bin araç girişi - Son Dakika

Çeşme'ye 3 günde 500 bin araç girişi

20.07.2021 13:30
Çeşme'ye 3 günde 500 bin araç girişi, System.String[]

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Cuma gününden beri düne kadar Çeşme ve Alaçatı otoban gişelerinden geçen araç sayısı 375 bin.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Cuma gününden beri düne kadar Çeşme ve Alaçatı otoban gişelerinden geçen araç sayısı 375 bin. Normal karayolunu kullanan vatandaşlarımızı da 125 bin civarında sayarsak bayram tatilinin başlangıcından itibaren Çeşme'mize 500 bin araç girişi oldu" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, bayram sabahında bir özel televizyonun haber programına canlı yayın konuğu oldu. Çeşme'nin en kalabalık bayram tatilini yaşadığını belirten Başkan Oran, "Pandemi döneminde geçtiğimiz kış, Çeşme cumhuriyet tarihinin en kalabalık kışını geçirdi. Kışı 200-250 bin nüfusla geçirdik. Şu anda Çeşme'de 1 milyondan fazla insan var. Cuma gününden beri düne kadar, yani dün hariç Çeşme ve Alaçatı otoban gişelerinden geçen araç sayısı 375 bin. Normal karayolunu kullanan vatandaşlarımızı da 125 bin civarında sayarsak bayram tatilinin başlangıcından itibaren Çeşme'mize 500 bin araç girişi oldu. Bayram tatili öncesinde Çeşme'de olan 400-500 bin insanı ve günübirlik gelip gidenleri de eklersek 1 milyonu rahat aşmış oluyoruz. Toplanan çöpten de bunu anlayabiliyoruz. Sadece dün 400 ton çöp toplandı. Kış aylarına göre 12-13 kat fazla çöp topluyoruz. Normal yaz sezonunda toplanan çöpün 2-3 kat fazlasındayız" diye açıkladı.

"Bunalmış vatandaşlarımızın bir patlaması"

Çeşme'nin büyük nüfusları ağırlamaya alışık olduğunu kaydeden Başkan Oran, "Bu kadar büyüğünü ilk defa yaşıyoruz. Bu bir rekor denilebilir. Psikoloji eğitimi almış birisi olarak pandemi döneminde çok kapalı kalmış, 16-17 aydır psikolojik açıdan bunalmış vatandaşlarımızın bir patlaması gibi de düşünebiliriz" diye belirtti. Halk plajlarındaki sosyal mesafe locaları ile mesaj vermeye çalıştıklarını ifade eden Oran, "Çeşme Belediyesi geçen sene bütün halk plajlarında sosyal mesafe locaları yaptı. Bu sosyal mesafe locaları bir anlamda vatandaşa mesajdı; 'Biz plajı sosyal mesafe locaları ile böldük, lütfen Çeşme'de geçirdiğiniz diğer zamanlarda da mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım ve hijyene dikkat edelim' mesajını vermek istedik" diye konuştu.

"50 yaşındayım, Çeşme'yi hiç bu kadar kalabalık görmedim"

Çeşme'de bu bayram tatilinde, alışılmışın dışında bir yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Başkan Oran, şöyle konuştu: "Ben 50 yaşındayım, Çeşme'yi hiç bu kadar kalabalık görmedim. Tabii ki, bu aşırı yoğunluğa bağlı olarak aşırı su tüketimi, aşırı enerji tüketimi de var. Ben, buradan vatandaşlarımıza sularını ekonomik kullanmalarını, Çeşme'mizin doğasına, çevresine ve Çeşme'de yaşayanların yaşam haklarına da saygılı davranmalarını rica ediyorum. Şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum; Çeşme'miz her mevsim ve her gün güzel. Günübirlik gelmeyi tercih eden vatandaşlarımızı, bayramdan sonra da yeryüzündeki cennet Çeşme'mize, eşsiz plajlarımıza, çarşılarımıza, dünya markası Alaçatı'mıza, Çiftlik'imize, Dalyan'ımıza, Germiyan'ımıza, Ildır'ımıza bekliyorum" çağrısında bulundu.

"635 lt/sn suyun karşılığında, tüketimimiz 700 litreleri geçmiş durumda"

Konuşmasında yaşanan elektrik ve su sıkıntılarına da değinen Başkan Oran, "Arefe gününden önce Çeşme'de büyük bir elektrik sıkıntısı yaşadık. Suyla ilgili de barajımızdan çıkan 635 lt/sn suyun karşılığında, tüketimimiz 700 litreleri geçmiş durumda. Dolayısıyla suyla ilgili ciddi sıkıntılarımız oluyor. Vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Örneğin çimlerini daha az sulayabilirler, suyu daha dikkatli kullanabilirler. Çeşme Belediyemiz, sahaya hakim. Bütün çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Zabıtalarım, temizlik işçilerim, park bahçe çalışanlarım, fen işlerim, meclis üyelerim, başkan yardımcılarım, ben de dahil 7/24 çalışıyoruz. Çeşme, gerçekten yeryüzündeki cennet. Biz onun kıymetini biliyoruz. Çeşme'yi sevenler ve Çeşme'yi ziyaret edenlerden de aynı şekilde davranmalarını rica ediyoruz" diye belirtti.

"Pandemi henüz bitmedi, çok dikkatli olalım"

Pandeminin henüz bitmediğine ve kuralları mutlaka uyulması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Oran, sözlerini şöyle tamamladı: "Pandemi döneminde el ele, kol kola çalıştığımız tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Başhekimimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz Çeşme'de bir şeyi başardık; hem kamu, hem de yerel yönetim, pandemi döneminde kenetlendik. Gerçekten Çeşme'de pandemiyi minimum zararla atlattık. Bilindiği gibi esnafımız da 17 aydır sıkıntıdaydı. Şimdi para kazanma döneminde. Fakat bu dönemde, bu kalabalıkta, bu yoğunlukta, pandemi döneminde bu kadar mücadele edenlerin emeğini, ne gelen misafirlerimiz, ne de esnafımız ezmesin. Bu pandemiden de sağlıkla çıkalım. Çeşme'de bayramdan önce neredeyse sıfır vakadaydık. Umut ediyorum ki, bayramdan sonra da sıkıntı yaşamayız. Onun için Çeşme'ye gelen bütün vatandaşlarımızdan ve büyük Çeşme ailemden ricam; maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri. Pandemi henüz bitmedi. Çok dikkatli olalım. Buradan Çeşme Aileme ve bütün Türkiye'ye sağlıklı, mutlu nice bayramlar diliyorum." - İZMİR

Çeşme'ye 3 günde 500 bin araç girişi
Çeşme'ye 3 günde 500 bin araç girişi

Pandemi, Alaçatı, Çeşme, Cuma, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çeşme'ye 3 günde 500 bin araç girişi - Son Dakika


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