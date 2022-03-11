Çeşme'ye bu kez deniz için değil kar için gittiler - Son Dakika
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Çeşme'ye bu kez deniz için değil kar için gittiler

11.03.2022 14:27

İzmir'de yaşayan bazı aileler, güne kar sürpriziyle uyanan Çeşme'ye giderek çocuklarıyla eğlenceli zaman geçirdi.

İzmir'de yaşayan bazı aileler, güne kar sürpriziyle uyanan Çeşme'ye giderek çocuklarıyla eğlenceli zaman geçirdi.

Çeşme ve Urla ilçelerinde bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından çok sayıda İzmirli bu bölgeye gitti. Araçlarını yol kenarların park edip karın bulunduğu alana giden aileler, çocukları ve hayvanlarıyla doyasıya eğlendi.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun bir bölümü de karla kaplanırken, küreme araçları olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.

Bazı vatandaşlar otoyolun kenarında kar topu oynadı.

"Çok uzun süredir buraya bu kadar kar yağmamıştı"

Zeliha Özdemir, AA muhabirine, Buca ilçesinde yaşadıklarını, Çeşme'ye kar olduğunu görüp geldiklerini söyledi.

Kızının karı çok sevdiğini anlatan Özdemir, "Her zaman İzmir'de kar görmek mümkün değil. Bugün okula bile gitmedik. Çok uzun süredir buraya bu kadar kar yağmamıştı. Fırsat bilip geldik hemen." dedi.

Annesiyle ilçeye gelen Havva Zeynep Altunbaş da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Dün okulda birazcık yağdı ama çok kısa sürmüştü. Uzun yıllar önce kar yağmıştı, şuan çok mutluyum. Bugün kemanımı okula götürecektim. Okula gitmeyince buraya getirdim. Burada çaldım. Kardan adam yapmaya çalıştım. Çok eğlendim." diye konuştu.

Çocukları ve köpeklerini kara getiren Levent Bayramoğlu ise İzmir kent merkezinden oturduklarını, kar yağışı olduğunu duyunca çocuklarını da alıp karla oynamaya geldiklerini aktardı.

Köpeklerinin de ilk defa kar gördüğünü vurgulayan Bayramoğlu, çocukları ve köpeklerinin doyasıya eğlendiğini bildirdi.

Ailesiyle eğlenen Ilgın Bayramoğlu da kar görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çeşme'ye bu kez deniz için değil kar için gittiler
Çeşme'ye bu kez deniz için değil kar için gittiler
Çeşme'ye bu kez deniz için değil kar için gittiler
Çeşme'ye bu kez deniz için değil kar için gittiler
Çeşme'ye bu kez deniz için değil kar için gittiler
Çeşme'ye bu kez deniz için değil kar için gittiler
Çeşme'ye bu kez deniz için değil kar için gittiler
Çeşme'ye bu kez deniz için değil kar için gittiler

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İzmir, Çeşme, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çeşme'ye bu kez deniz için değil kar için gittiler - Son Dakika


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