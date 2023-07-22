Alaçatı'ya gitmek için evden çıkan gençten 6 gündür haber alınamıyor! Görgü tanıklarının ifadeleri, aileyi endişelendiriyor

Arkadaşlarıyla eğlenmek için Alaçatı'ya giden Veli Eren Atay'dan (19) 6 gündür haber alınamıyor. En son bir minibüs şoförü tarafından yanında biriyle yolda yürürken görülen Atay'ın ailesi, görenlerden ya da yerini bilenlerden yardım istedi.

ARKADAŞLARIYLA EĞLENCE KULÜBÜNE GEÇTİ

Marangoz Mehmet Atay (48) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan ve bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğlen saatlerinde Karşıyaka'daki evinden Çeşme'ye gitti. Atay, aynı gün akşam arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti.

EN SON İLÇE MERKEZİNE YÜRÜRKEN GÖRÜLDÜ

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı. Atay, en son 16 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle Alaçatı ilçe merkezine yürürken görüldü.

SON ARAMASINDA "BENİ MERAK ETMEYİN" DEMİŞ

En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.30'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı. Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet - Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu.

"TELEFONUNU KAYBETTİĞİNİ VE ONU ARADIĞINI SÖYLEMİŞ"

Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten Mehmet Atay şunları söyledi; "Oğlum arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından 04.00'te arkadaşlarından sonra ayrılıp, 2-3 kilometre mesafedeki Delikli Koy'a gidiyor. Orada Çeşme'ye beraber gittiği arkadaşları değil de başka arkadaşlarıyla karşılaşıyor. Oğluma, 'Ne yapıyorsun' diye sormuşlar. Telefonunu kaybettiğini ve onu aradığını söylemiş. Arkadaşları da aramasına yardım etmiş. Ancak, onlar da ilerleyen saatlerde, 'Eve dönmemiz gerekiyor' diyerek, yanından ayrılmışlar. Oğlum telefonunu aramaya devam etmiş. Saat 08.00 gibi oğlum burada uyuyakalmış. Biri görüp, 'Burası güneş, gölge bir yere geç' diye, uyarmış. Bunun üzerine kalkıp, halk plajının bulunduğu alana geçmiş. Plajdaki bir abimizden su istemiş. Bu kişi su vermiş biraz da yanındaki cipsten ikram etmiş. Oğlum cipsin yanında asitli meşrubatları çok sever. 'Meşrubat yok mu' diye sormuş. Olmadığını öğrenince teşekkür edip, ayrılmış.

"SARHOŞ OLABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Oğlumun ayrılmasından hemen sonra o kişi durumunun iyi olmadığını düşünerek 155'i aramış. Sarhoş olabilir diye düşünüyorum. Bu kişi polisi ararken oğlum oradan uzaklaşmış. Saat 19.00 gibi Alaçatı'da görev yapan bir minibüs şoförü oğlumu görüyor. En son gören de bu minibüs şoförü. Oğlumun yanında kişi daha varmış. Belki binerler diye yanlarında durmuş. Ancak binmemişler."

"ENDİŞELİYİZ, HABER ALAMIYORUZ"

Oğullarının ortadan kaybolduğu günden bu yana çok yıprandıklarını belirten Atay, "Tüm yakınlarımız, akrabalarımız perişan halde. Oğlumun hiçbir sıkıntısı, sorunu yoktu. Bir yere gideceksek, beraber gidip eğlenirdik. Daha önce de Çeşme'ye gitmişliği vardı. Ancak vakitlice dönerdi. Endişeliyiz. Haber alamıyoruz. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Gören ya da yerini bilen varsa lütfen en yakın güvenlik güçlerine bildirsin" diye konuştu.