Çeşme'ye kar sürprizi - Son Dakika
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Çeşme'ye kar sürprizi

6 saat önce

Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışını İzmirli vatandaşlar hasretle beklerken, İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de bulunan bir alışveriş merkezi, yapay kar yağdırarak yılbaşı öncesi binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirdi.

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Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışını İzmirli vatandaşlar hasretle beklerken, İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de bulunan bir alışveriş merkezi, yapay kar yağdırarak yılbaşı öncesi binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirdi. Yapay da olsa ilk kez karla oynama fırsatı yakalayan çocuklar doyasıya eğlendi.


Yılbaşına sayılı günler kala yurdun büyük bölümünde kar yağışı gerçekleşirken, kara hasret kalan İzmirliler Çeşme'de bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen kar partisinde doyasıya eğlendi. İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'nin buluşma noktalarından biri olan Cadde Plus Alışveriş Merkezi, bu yıl ikinci kez düzenlediği Hediyelik Eşya Festivalinde konuklarını yılbaşına özel sürprizlerle ağırladı. Alışveriş merkezinde 4 gün boyunca süren sürprizlerin odak noktası ise yapay kar yağışı oldu. İzmir'in neredeyse hiç kar yağışı almaması nedeniyle hayatlarında kar görmeyen minikler, yapay da olsa karla oynayarak en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmiş oldu. Kar partisi düzenleyerek yılbaşı öncesi çocuklara bir hediye vermek istediklerini dile getiren Cadde Plus Alışveriş Merkezi Müdürü Meltem Zeren, "İzmir'e kar yağmıyor ama Çeşme'ye hiç yağmıyor. O yüzden misafirlerimize kar partisi düzenleyerek onlara bir hediye vermek istedik. Burada binlerce çocuk çok eğleniyor. Biz de onların mutluluğuna ortak olduğumuz için çok sevinçliyiz" dedi.


"Dilek ağacıyla hayaller gerçek oluyor"


Çeşme'de kar yağdırarak binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirdiklerini söyleyen Zeren, "Yılbaşı dolayısıyla hediyelik eşya günlerimiz de var. Burada bir dilek ağacı oluşturduk. Bu sosyal sorumluluk projemizle çocuklar ihtiyacı olan şeyleri ağacın üzerindeki zarflara attı ve hayırsever vatandaşlarımız da o zarflardan alarak çocuklarımızın bu dileklerini yerine getiriyor. Buna vesile olmaktan dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu. Çeşmeli minikler ise karın keyfini doyasıya yaşarken, bazı çocuklar da yapay da olsa hayatlarında ilk defa karla tanıştıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi. Boyalık Otel ana sponsorluğunda ve Ajans Fox Grup işbirliğiyle gerçekleştirilen Hediyelik Eşya Festivali kapsamında tanıtım stantları, hediyelik eşya stantları, ücretsiz atölyeler, workshoplar, canlı müzik gibi her yaştan ziyaretçi için eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi. - İZMİR

Yılbaşı, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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