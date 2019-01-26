Son Dakika Haberleri: Çeşme'ye Yeni Hizmet Binası ve Otobüs Terminali

Çeşme'ye Yeni Hizmet Binası ve Otobüs Terminali

21 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme için başlattığı belediye hizmet binası ve otobüs terminali proje çalışmalarını tamamladı.

Çeşme'ye Yeni Hizmet Binası ve Otobüs Terminali, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme için başlattığı belediye hizmet binası ve otobüs terminali proje çalışmalarını tamamladı. Aynı avluyu paylaşan yapılar, tasarımlarıyla göz dolduracak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm lokasyonlarından biri olan Çeşme'de, mimarisi ve donanımıyla büyük beğeni toplayacak belediye hizmet binası ve otobüs terminali kuracak. İlçenin turist yoğunluğunu göz önünde bulundurularak hem görsel hem de işlevsel anlamda hazırlanan proje, 4 bin 500 metrekarelik alanda uygulanacak.

Vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikteki Çeşme Belediye Hizmet Binası ve Otobüs Terminali projesi, Musalla Mahallesinde Büyükşehir Belediyesine ait arazi üzerinde gerçekleştirilecek. 10 bilet gişesi, 19 şehirlerarası otobüs ve 9 minibüs peronuyla ilçenin ulaşım ihtiyacına cevap verecek terminal binası, nitelikli ve ferah bekleme alanları, kafe, büfe market gibi sosyal-ticaret unsurları ve yaklaşık 40 araçlık kapalı-açık otoparkları ile önemli bir işlevi yerine getirecek. Belediye Hizmet Binasında ise İzmir Büyükşehir Belediyesine ait idari birimler ile İZSU birimleri vezne ve abone bölümleri yer alacak. Aynı avluyu paylaşan yapılar, tasarımlarıyla göz dolduracak. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Çeşme, Güncel
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