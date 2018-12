Çeşme Yeni Yıla Barış Dilekleriyle Girdi

Yeni yıl Çeşme ve Alaçatı 'da sokak etkinlikleriyle coşkuyla karşılanırken, barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik dilekleri dile getirildi. Yılbaşı tatili nedeniyle turizm cenneti Çeşme yine tatilcilerin tercih ettiği tatil beldelerinin başında gelirken, yüzde yüz doluluğa ulaşan otellerdeki etkinliklerin yanı sıra sokak etkinlikleriyle de Çeşme yeni yılı coşkuyla karşıladı.Hafta sonundan itibaren Çeşme'ye akın eden tatilciler, Çeşme'de kış ortasında hareketlilik yaşatırken, Çeşme Belediyesi 'nin Çeşme ve Alaçatı'da düzenlediği sokak etkinlikleri de yılbaşı coşkusunu doruğa taşıdı.Çeşme'de, Cumhuriyet Meydanı 'nda, Nanny Assis & Murat Ejder Band & Duru And sahne alarak, Çeşme'de müzik dolu bir geceyle 2019'un coşkuyla karşılanmasına neden olurken, televizyon gazetecilsi Korcan Karar da sunumunun yanı sıra seslendirdiği şarkıyla geceye renk kattı.Çeşme'de Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran her yaştan yüzlerce kişi, seslendirilen şarkılara eşlik ederek dans ederken, birçok vatandaş da cep telefonlarıyla sahnedeki sanatçıları cep telefonlarıyla kaydettiler.Alaçatı'da ise, Çeşme Belediyesi'nce 2 ayrı yerde etkinlik düzenlendi. Alaçatı Köy İçi Meydanı'nda DJ Brothers'in performansı ile yılbaşı coşkusunu yaşanırken, Değirmenaltı'nda ise İzmirli deneyimli müzisyenlerin bir araya gelerek kurdukları Tezgah grubunun geniş yelpazedeki repertuarıyla keyifli bir gece yaşattılar. Ayrıca Değirmenaltı'ndaki etkinliğe oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan da renk kattı. Alaçatı'daki mekanlar da tamamen dolarak, yazdan kalma bir gün yaşadılar.Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç , yeni yıl nedeniyle yaptığı açıklamada, "Yine bir yılbaşı gecesi Çeşme ve Alaçatı'da meydanlardayız. 2018 yılını uğurluyoruz. Umutla, özgürlük, barış dilekleriyle ve bütün insanların gönlünden geçenlerin gerçek olması dileğiyle 2018'i uğurlayıp, 2019'u karşılıyoruz. 2019 yılında 'barış' diliyoruz. Herkese huzur, adalet, özgürlük ve demokrasi diliyoruz. Tüm insanlığın gönlündekilerin gerçek olmasını diliyoruz. 2018'i iyisiyle, kötüsüyle, sıkıntılarıyla yaşadık. Ama 2019 yılının tüm Çeşmemiz'e, İzmirimiz'e, ülkemize, dünyamıza, yüzünden gülümsemenin eksik olmadığı insanlarla birlikte, herkesin gönlündekini yaşamasını diliyorum" diyerek yeni yıl dileklerini dile getirdi.Yeni yıl coşkusu, Çeşme'de ve Alaçatı'daki havai fişek gösterileriyle, gecenin geç saatlerine kadar sürdü. - İZMİR

