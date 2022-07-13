Çeşme'yi esir alan yangının çıkış sebebi belli oldu: Çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu kıvılcım sonucu meydana geldi

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

3 UÇAK, 6 HELİKOPTERLE MÜCADELE EDİLİYOR

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, Rüzgar Enerji Santralleri'nin de etrafını sardı. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

SEBEBİ ÇİFTLİK ÇALIŞANLARIN KAYNAK YAPARKEN ÇIKARDIĞI KIVILCIM

Öte yandan edinilen bilgiye göre yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

"SOĞUTMA ÇALIŞMAŞLARI SÜRÜYOR"

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 1 saat önce yangının kontrol altına alındığını belirten bir paylaşım yapan Başkan Soyer daha sonra, "Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak otoyolun güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi, orman yangın söndürme ekiplerine takviye olarak buraya yönlendirdik" yazılı ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikteki işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. 7 kişi gözaltına alındı.