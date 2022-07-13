Çeşme'yi esir alan yangının çıkış sebebi belli oldu: Çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu kıvılcım sonucu meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme'yi esir alan yangının çıkış sebebi belli oldu: Çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu kıvılcım sonucu meydana geldi

13.07.2022 20:35

İzmir'in Çeşme ilçesinde rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının çıkış nedeni belli oldu. Yangının çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu kıvılcım sonucu meydana geldiği belirlendi.

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

3 UÇAK, 6 HELİKOPTERLE MÜCADELE EDİLİYOR

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, Rüzgar Enerji Santralleri'nin de etrafını sardı. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu

SEBEBİ ÇİFTLİK ÇALIŞANLARIN KAYNAK YAPARKEN ÇIKARDIĞI KIVILCIM

Öte yandan edinilen bilgiye göre yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu

"SOĞUTMA ÇALIŞMAŞLARI SÜRÜYOR"

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 1 saat önce yangının kontrol altına alındığını belirten bir paylaşım yapan Başkan Soyer daha sonra, "Çeşme Otoyolu'nun kuzey tarafındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak otoyolun güney kısmına sıçrayan yangın Zeytineli çevresinde rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerimizi, orman yangın söndürme ekiplerine takviye olarak buraya yönlendirdik" yazılı ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikteki işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. 7 kişi gözaltına alındı.

Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu
Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu
Çeşme'deki yangının sebebi belli oldu
YORUMLAR
500
Son dakika! Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (6) Son dakika! Çeşme'de makilik yangını; 7 gözaltı (6) Son dakika haber... Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı Son dakika haber... Çeşme'de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı ÇEŞME YANGININDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA ÇEŞME YANGININDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Kaynak: İHA

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'yi esir alan yangının çıkış sebebi belli oldu: Çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu kıvılcım sonucu meydana geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:15 Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor
21:45 Güzel oyuncu Mine Tugay, mini elbisesiyle takipçilerini mest etti
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 22:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme'yi esir alan yangının çıkış sebebi belli oldu: Çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaparken oluşturduğu kıvılcım sonucu meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement