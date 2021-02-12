HORTUMUN NEDEN OLDUĞU ZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinin turistlik mahallesi Alaçatı'da kuvveti fırtına ve hortumun neden olduğu zarar, DHA tarafından dronla görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde kiremitleri uçmuş binalar, devrilen tekne ve otomobiller yer alıyor. Görüntüler yaşanan doğal afetin boyutunu ortaya koydu.

Öte yandan, belediye ekipleri, ilçede temizlik çalışmalarına başladı. Hasar tespit çalışmalarının ise günün ilerleyen saatlerinde yapılacağı öğrenildi.