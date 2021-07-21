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Çeşmeden bu kez su değil, kan aktı! Kaçak kurban kesimi Boğazköy'ü kırmızıya boyadı, vatandaş isyan etti - Son Dakika

Çeşmeden bu kez su değil, kan aktı! Kaçak kurban kesimi Boğazköy'ü kırmızıya boyadı, vatandaş isyan etti

21.07.2021 12:06

Bu yıl da yapılan tüm uyarılara rağmen kaçak kurban kesimine engel olunamadı. İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda yapılan kurban kesimi, bir dönem Yeşilçam'a bile konu olan tarihi Boğazköy'de içme suyu yerine kan akmasına neden oldu. İhtiyacını gidermek için çeşmeye giden vatandaşlar, musluktan kanlı su aktığını fark edince yaşanan duruma isyan etti.

İstanbul'un en eski köylerinden olan ve birçok Yeşilçam filmine sahne olan tarihi Boğazköy'de bugün İstanbul'un farklı noktalarından gelen bir çok vatandaş kaçak kurban kesimi gerçekleştirdi.

MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Ormanlık alanlarda yapılan kaçak kesimler dolayısıyla tarihi Boğazköy köyünde bulunan vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılayan çeşmeden kan akmaya başladı. Mahalle sakinleri içme sularının bu hale gelmesine isyan ederek, saatlerdir su içemediklerini belirtti.

"HER KURBAN BAYRAMI'NDA AYNI SORUNLARI YAŞIYORUZ"

Köyde yaşayan ve köyün yerlilerinden olan Feride Özdilek, "Biz bu köyde yaşıyoruz ve içme suyu ihtiyacımızı yıllardır bu çeşmeden karşılıyoruz. Her kurban bayramında aynı sorunlar karşılaşıyoruz. İstanbul içerisinden gelip burada ormanlık alanda kurbanlarını kesiyorlar ama bizi düşünmüyorlar. Şu anda bizim çeşmemizden kan akıyor biz saatlerdir su içemiyoruz bir çok eski Yeşilçam filmine konu olan bu köye sahip çıkılmasını istiyoruz" İfadelerini kullandı.

Çeşmeden bu kez su değil, kan aktı! Kaçak kurban kesimi Boğazköy'ü kırmızıya boyadı, vatandaş isyan etti

Yeşilçam, İstanbul, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşmeden bu kez su değil, kan aktı! Kaçak kurban kesimi Boğazköy'ü kırmızıya boyadı, vatandaş isyan etti - Son Dakika


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