Çeşmeden sökülerek müzeye getirildi - Son Dakika

Adıyaman'da, içerisinden boru geçirilerek köyün çeşmesinde kullanılan Roma Dönemine ait kabartma, jandarma tarafından yerinden söküldü. Tarihi eser şimdi müze bahçesinde sergileniyor.

Üzerinde kanatlarını açmış kartal ve elinde mızrak ve kalkan olan asker figürleri bulunan 43x68 ebatlarındaki kabartma, Adıyaman Müze Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor. 2010 yılına kadar Adıyaman'ın Ağcin köyünde bulunan köy çeşmesinde kullanılan kabartma, jandarma tarafından fark edildi. Köyün çeşmesinde içinden boru geçirilerek kullanılan Roma Dönemine ait tarihi eser, jandarma tarafından yerinden sökülerek Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

10 yıldan beri müze bahçesinde sergilenen kireçtaşından yapılan kabartmada üçgen içerisinde kanatlarını açmış kartal betimi, gövdesi cepheden başı profilden verilmiş şekilde. Alt kısmında ise profilden verilmiş atın üzerinde asker figürünün sağ elinde mızrak, sol elinde kalkanı bulunuyor. - ADIYAMAN