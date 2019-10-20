Son Dakika Haberleri: Çeşmeköy Bal Ormanı'nda inceleme yapıldı
Son Dakika Güncel Çeşmeköy Bal Ormanı'nda inceleme yapıldı

Çeşmeköy Bal Ormanı'nda inceleme yapıldı

1 saat önce

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan bal ormanında inceleme yapıldı.

Çeşmeköy Bal Ormanı'nda inceleme yapıldı, System.String[]

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan bal ormanında inceleme yapıldı.

İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Özdemir, Orman İşletme Müdürü Önder Terzi ile beraberindeki heyet, Çeşmeköy köyündeki bal ormanını gezdi.

Özdemir, bal ormanı hakkında Terzi ve Silvikültür Şube Müdürü Selahattin Eruş'tan orman hakkında bilgiler aldı.

Burada konuşma yapan Özdemir, bal ormanlarına önem verdiklerini söyledi.

Ormanın bölgedeki arıcılığa ve bal üretimine büyük katkı sağladığını ifade eden Özdemir, orman köylüsünün yüzünü güldürmeye devam edeceklerini belirtti.

Hem arıcılık için vazgeçilmez bir yer olan ve aynı zamanda orman köylüsüne ek gelir kapısı sağlayan bal ormanında ıhlamur çiçeği üretimi yapıldığını aktaran Özdemir, "Ihlamur ağaçlarından daha verimli çiçek almak ve bu vesile ile arıcılığa da destek olmak amacıyla ıhlamur ağaçlarına yapılması bakım çalışmalarını değerlendirdik. Ihlamur ağaçlarının yanında akasya, yaban armutu, delice, kuşburnu, meşe gibi bir çok farklı türü barındıran bal ormanı köylünün ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Çalışmalar sayesinde ürün çeşitliliği artacak ve orman köylüsüne ek gelir kapısı açılacak." diye konuştu.

Kırklareli, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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