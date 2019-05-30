Çeşmeler sarı-kırmızıya boyandı

Sinop'un Gerze ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyon olması dolayısıyla çeşmeler sarı-kırmızıya boyandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyon olması dolayısıyla çeşmeler sarı-kırmızıya boyandı. Geleneksel hale getirilen uygulama kapsamında bu yıl çeşmeler tekrar, Galatasaray'ın renklerine boyandı.



UltrAslan Gerze Temsilcisi Kadir Aslan, ilçedeki çeşmelerin o yıl hangi takım şampiyon olursa onun renklerine boyandığını belirterek, "22. şampiyonluğumuzu ilan ettik bu sene. Gerze ilçemizde geleneksel hale gelen çeşmelerimizi, o sene hangi takım şampiyon olursa onun renklerine taraftar grupları bir araya gelerek boyuyoruz. Geçen sene 21. şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz zaman çeşmemizi boyamıştık. Bu sene üstünden geçiyoruz. Ufak tefek boya takviyeleri yapıyoruz. Hedef 23 diyerek gelecek sene için de adaylığımızı koyuyoruz zaten. '8 de kapanır, 18 de kapanır' diyerek herkese korku salıyoruz zaten. İlçemizde ana cadde üzerindeki asılı bayraklar ise, diğer Gerzeli vatandaşlarımız için de güzel bir görsel sergiliyor. Mayıs ayındayız. Mayıslar bizim. Bayrağımızı asıyoruz. Çeşmelerimizi boyuyoruz ve tüm taraftarlarımızı bizimle beraber destek olmaya çağırıyoruz" dedi. - SİNOP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginden kazanacağı rakam

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'ya sürpriz teklif

Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda!

Ozan Kabak için resmi açıklama: Elimizde tutmamız zor