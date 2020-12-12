Çeşmelerden akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor - Son Dakika

Bilecik'te bazı mahallerin çeşme sularından akan pis su vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde ve bazı sokaklarında ikamet eden vatandaşların çeşmelerinde akan pis vatandaşları tedirgin ediyor. 2 gündür bu şekilde çeşmelerinden bu tarz su aktığını ifade eden mahalle sakinleri, temiz su ile çeşmeden akan suyu yan yana koyunca aradaki farkın fazlasıyla anlaşıldığı söylediler. - BİLECİK