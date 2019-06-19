Çeşmeli avukatlar, emektar adliye çalışanlarına plaket verdi
35 dakika önce
Çeşmeli avukatlar, emeklilik süreleri dolduğu halde emekli olmayarak uzun yıllardır çalışmaya devam eden adliye çalışanlarına plaket takdim etti.
Çeşmeli
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
avukatlar, emeklilik süreleri dolduğu halde emekli olmayarak uzun yıllardır çalışmaya devam eden adliye çalışanlarına plaket takdim etti.
Çeşmeli bir grup avukat, yaptırdıkları özel plaketlerle Çeşme Adliyesi'nde uzun yıllardır emek veren adliye çalışanlarını onurlandırdı. Çeşme Adliyesi'nde 41 yıldır görev yapan Ali Bahar
, 38 yıldır görev yapan Seher Sümen, 37 yıldır görev yapan Reyhan Çavdar, 28 yıldır görev yapan Birgül Sönmez ve 27'şer yıldır görev yapan Negül Yılmaz ve Nazan Tufan, plaket alan isimler oldu. - İZMİR
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