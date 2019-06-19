Son Dakika Haberleri: Çeşmeli avukatlar, emektar adliye çalışanlarına plaket verdi
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Çeşmeli avukatlar, emektar adliye çalışanlarına plaket verdi

35 dakika önce

Çeşmeli avukatlar, emeklilik süreleri dolduğu halde emekli olmayarak uzun yıllardır çalışmaya devam eden adliye çalışanlarına plaket takdim etti.

Çeşmeli avukatlar, emektar adliye çalışanlarına plaket verdi, System.String[]
Çeşmeli avukatlar, emeklilik süreleri dolduğu halde emekli olmayarak uzun yıllardır çalışmaya devam eden adliye çalışanlarına plaket takdim etti.

Çeşmeli bir grup avukat, yaptırdıkları özel plaketlerle Çeşme Adliyesi'nde uzun yıllardır emek veren adliye çalışanlarını onurlandırdı. Çeşme Adliyesi'nde 41 yıldır görev yapan Ali Bahar, 38 yıldır görev yapan Seher Sümen, 37 yıldır görev yapan Reyhan Çavdar, 28 yıldır görev yapan Birgül Sönmez ve 27'şer yıldır görev yapan Negül Yılmaz ve Nazan Tufan, plaket alan isimler oldu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
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