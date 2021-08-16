Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi ihalesinde süre uzatıldı

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi kesimi işi ihalesi 23 Eylül'e ertelendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi kesimi işine ait daha önce 17 Ağustos olarak açıklanan ihale tarihi, 23 Eylül olarak değiştirildi.