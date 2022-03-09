Çeşmeli kadınlar fark yarattı - Son Dakika
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Çeşmeli kadınlar fark yarattı

Çeşmeli kadınlar fark yarattı

09.03.2022 12:04

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Çeşme'de düzenlenen etkinliklerle dolu dolu kutlandı. Çeşmeli kadınlar zeybek oynayarak fark yarattı.

Çeşme Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında çeşitli kültür, sanat ve toplumsal bilinçlendirmeyle ilgili düzenlediği etkinliklerle farkını bir kez daha ortaya koydu.

Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşten, törene, tiyatro oyunundan yogaya, konserden söyleşiye birçok etkinlik dolu dolu ve yoğun katılım ile gerçekleşti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sığınamayanlar" adlı tiyatro oyunuyla başlayan anmalar, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti. Çeşmeli kadınlar zeybek oynarak fark yarattı. Yoga etkinliğinin ardından Op. Dr. Zarif İsmail kadın sağlığına ilişkin söyleşi gerçekleştirdi. Kutlamalar Aya Haralambos Kilisesi'nde düzenlenen Hale Yamaner konseri ile sona erdi.

"Dünya'daki her şey kadının eseridir"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran,

"Değerli Çeşme Ailem, yaşamın, emeğin, üretimin kaynağı sevgili kadınlar; Hepimiz eşit, adil, barış dolu bir dünya hayal ediyoruz. Ancak; bu hayalimizi etnik, dini, siyasi kimliklerimiz üzerinden birbirimizi ayrıştırarak ya da cinsiyetlerimiz üzerinde tahakkümler kurarak gerçekleştiremeyiz. Tüm dünyanın savaşlar, salgınlar, ekonomik ve siyasi çalkantılarla büyük bir değişimin eşiğinde olduğu bu süreçte, bizim hala kadının kıyafetini, kahkahasını, fıtratını tartışan kör bir zihniyetle mücadele ediyor olmamız hem utanç verici, hem de trajiktir.Kadının toplumdaki yerine, kaç çocuk doğuracağına, hangi mesleklerde yer alabileceğine, kadına dair her şeye karar verecek olan yalnız ve sadece kadınlardır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Dünyadaki her şey kadının eseridir." diye konuştu.

"Kadınlarımızla yan yana, kol kola yürümeye devam edeceğiz"

Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kadını her zaman el üstünde tutan tarihsel kodlarımızla beraber batı toplumlarından yıllar öncesinde elde edilen cumhuriyet kazanımları ışığında, her zaman ve her alanda kadınlarımızla yan yana, kol kola yürümeye devam edeceğiz.

Tarlada, dükkanda, hastanede, bilimde, eğitimde, sanatta birlikte çalışacak, güçlü, huzurlu, umutlu yarınları, kadınlarımızla birlikte kuracağız. Hayata aklı, vicdanı ve yüreğiyle bakan herkes bilir ki; Kadınların direnen, değiştiren, dokunduğu her şeye değer katan güçlü varlığı, insanoğlunun geleceğe dair tek umududur. Üreten, çoğaltan, iyileştiren, güzelleştiren her şeyin kaynağında iyi ki kadınlar var. Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun!"

Kaynak: Bültenler
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