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Çeşmeli muhtar, sokak hayvanlarının haklarını hatırlattı
6 saat önce
Çeşme'nin Şifne Mahallesi Muhtarı Hasan Ovalı, mahallesine astığı pankartla, sokak hayvanlarının yasayla koruma altında olduğunu hatırlattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
Çeşme'nin Şifne Mahallesi Muhtarı Hasan Ovalı, mahallesine astığı pankartla, sokak hayvanlarının yasayla koruma altında olduğunu hatırlattı.
Şifne Mahallesi Muhtarı Hasan Ovalı, sokak hayvanlarının yasa ve yönetmeliklerle koruma altında olduğunu, sahipsiz hayvanlarla onları besleyen gönüllülere müdahalenin yasalara aykırı olduğunu, özel olarak hazırlattığı pankarta yazdırarak mahallesine astı.
Muhtar Ovalı'nın mahallesine astığı pankart, Çeşmeli hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Hayvansever vatandaşlar, Şifne Mahallesi Muhtarı Ovalı'yı arayarak örnek davranışı nedeniyle tebrik etti. - İZMİR
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