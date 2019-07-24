Çeşmeli satranç sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Konya
'da düzenlenen 2. lig satranç karşılaşmalarına katılan Çeşme
Belediyespor satranç sporcuları, başarıdan başarıya koşuyor.
Konya Selçuklu
Kongre Merkezinde, Türkiye
Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye 2. Lig Satranç Şampiyonasına katılan Çeşme Belediyespor satranç sporcularına, Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme Temsilcisi ve satranç antrenörü Mehmet Sarısaç başkanlık etti.
Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen 2. lig satranç takımlarının katıldığı şampiyonada Çeşme Belediyespor satranç takımı, birinci turda Çorum
Altın Hamle Gençlik ve Spor
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Kulübünü 5,5 - 2,5 ile, ikinci turda Mardin Kale
Gençlik ve Spor Kulübünü 5-3 gibi güzel bir skorla geçerek iki maçta iki galibiyet kazandı.
Çeşme Belediyespor satranç takımı, üçüncü turda turnuvanın güçlü takımlarından Ortaca
Belediyespor ile karşılaşacak. - İZMİR