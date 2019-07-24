Son Dakika Haberleri: Çeşmeli satranç sporcuları başarıdan başarıya koşuyor
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Çeşmeli satranç sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

35 dakika önce

Konya'da düzenlenen 2. lig satranç karşılaşmalarına katılan Çeşme Belediyespor satranç sporcuları, başarıdan başarıya koşuyor.

Çeşmeli satranç sporcuları başarıdan başarıya koşuyor, System.String[]
Konya'da düzenlenen 2. lig satranç karşılaşmalarına katılan Çeşme Belediyespor satranç sporcuları, başarıdan başarıya koşuyor.

Konya Selçuklu Kongre Merkezinde, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye 2. Lig Satranç Şampiyonasına katılan Çeşme Belediyespor satranç sporcularına, Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme Temsilcisi ve satranç antrenörü Mehmet Sarısaç başkanlık etti.

Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen 2. lig satranç takımlarının katıldığı şampiyonada Çeşme Belediyespor satranç takımı, birinci turda Çorum Altın Hamle Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünü 5,5 - 2,5 ile, ikinci turda Mardin Kale Gençlik ve Spor Kulübünü 5-3 gibi güzel bir skorla geçerek iki maçta iki galibiyet kazandı.

Çeşme Belediyespor satranç takımı, üçüncü turda turnuvanın güçlü takımlarından Ortaca Belediyespor ile karşılaşacak. - İZMİR
Selçuklu, Türkiye, Konya, Çeşme, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
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