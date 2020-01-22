Çeşmeli satranççılar Türkiye şampiyonasında - Son Dakika
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Çeşmeli satranççılar Türkiye şampiyonasında

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesindeki satranç sporcuları, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonasına katıldı.

Çeşmeli satranççılar Türkiye şampiyonasında, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesindeki satranç sporcuları, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonasına katıldı.


Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen, Avrupa'nın en çok katılımlı satranç şöleni "Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları" Antalya'da başladı.


Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin 557 sporcu ve aileleri ile birlikte toplam 7 bin kişinin üzerinde katılımcının olduğu müsabaka, 7'den 70'e farklı yaş kategorilerinde mücadeleye sahne oldu.


Milli takıma girmek için mücadele edecekler


19-26 Ocak tarihleri arasındaki şampiyonaya; Çeşme Belediyespor Satranç Antrenörü Mehmet Sarısaç başkanlığında, Çeşme Belediyespor'un 9 satranç sporcusu katıldı. Şampiyonada; 7 yaş genel kategorisinde Berkay Akova, 8 yaş genel kategorisinde Ferzan Ulaş Kaya, 8 yaş kızlar kategorisinde Ecrin Ela Sevim, 9 yaş genel kategorisinde Bartu Akova, 11 yaş kızlar kategorisinde Ela Keskinler, 12 yaş genel kategorisinde Nehar Barış Kaya, 12 yaş kızlar kategorisinde Delfin Aydın, 13 yaş genel kategorisinde Nazım Efe Özkeskin ve 14 yaş kızlar kategorisinde Suğra Tepeli'nin kendi kategorilerinde dereceye girerek milli takıma girmeye hak kazanmak için mücadele edecekleri öğrenildi.


Yaş kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden sporcular, uluslararası turnuvalara Türkiye Satranç Federasyonunun imkanlarıyla gönderilecek. Milli takım havuzunda yer alan sporcuların yine, ülkemizde gerçekleştirilecek olan 2020 Avrupa Yaş Gruplarına katılma avantajı da elde edecekleri öğrenildi. - İZMİR

Türkiye, Antalya, İzmir, Çeşme, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
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