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Çeşmeli turizmciler sezondan memnun - Son Dakika

Çeşmeli turizmciler sezondan memnun

22.08.2021 08:19

Çeşmeli turizmciler sezondan memnun -Çeşme'de eylül ayı rezervasyonları şimdiden yüzde 60-65 seviyelerinde Çeşmeli turizmciler, temmuz ve ağustos aylarında yaşanan doluluktan memnun olduklarını açıklarken, eylül ayı rezervasyonlarında da şimdiden yüzde 60-65 doluluk oranını...

Çeşmeli turizmciler sezondan memnun

-Çeşme'de eylül ayı rezervasyonları şimdiden yüzde 60-65 seviyelerinde

İZMİR - Çeşmeli turizmciler, temmuz ve ağustos aylarında yaşanan doluluktan memnun olduklarını açıklarken, eylül ayı rezervasyonlarında da şimdiden yüzde 60-65 doluluk oranını yakaladıklarını belirttiler.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ve Ege Turistik İşletmeler Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, dolu dolu bir sezon yaşandığını belirterek, 2019 yılı rakamlarının yakalanacağını düşündüklerini ifade ettiler. Demir ve Belge, eylül ayı rezervasyonlarının da şimdiden yüzde 60-65'leri bulduğunu, daha da artmasını beklediklerini açıkladılar.

Turizm cenneti Çeşme, Kurban Bayramı tatilinde 1,5 milyonu aşkın tatilcinin akınına uğrarken, bayram sonrasında da tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği bir turizm beldesi olmaya devam etti. Temmuz ve ağustos aylarındaki yoğunluk yüzde 90-95 bandında devam ederken, turizmcilerin de yüzleri güldü. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Çeşme olarak oldukça memnun edici misafir dolulukları olan bir yaz geçirildiğini belirterek, "Özellikle haziran ayında, normalleşmenin hemen sonrasında rezervasyonlarda bir sıkıntı olur diye korkuyorduk. Ama her şeye rağmen normalleşmenin sonrasında, doluluklarımız, hafta sonlarından başlamak üzere yoğun bir şekilde artmaya başladı. Kurban Bayramı ile birlikte zirveye oturdu. Rezervasyonlarımız, bayrama 2-3 hafta kala yüzde 100 doluluklara ulaşmıştı. Bayramdan sonra da bu dolulukları yaşamaya başladık" dedi.

"Çeşme artık 12 ay yaşanan bir destinasyon olma yolunda ilerliyor"

Çeşme'de sezonunun haziran ayının ortasında başlayıp ağustos ayının son haftasında bittiği söyleminin olduğuna dikkat çeken ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Artık biz tüm bu olumsuz söylemleri, Çeşme'nin olağan halinden dışarıya attık. Çeşme artık 12 ay yaşanan bir destinasyon olma yolunda ilerliyor. Tabi biz bu destinasyonumuzu 6 aya kadar uzatmayı hedeflemiştik. Son beş yılda, turizm fuarlarında ve sosyal medyada çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar da meyvesini verdi. Pandemiyi hariç tutarsak, son beş yılda Çeşme turist sayısını artırdı. Geçmişte yüzde 90 yerli, yüzde 10 yabancı ağırlarken, şimdi ağırladığımız yabancı turist sayısı arttı. Sokaklarımıza şöyle bir göz attığımızda, dünyanın birçok ülkesinden turistler görüyoruz. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin aldığı tüm olumsuz kararlara rağmen de, gurbetçilerimiz, kendi memleketlerini ziyaret etmekte kararlı oldular. Yoğun bir çalışma döneminden sonra gurbetçilerimiz, bir aylık tatillerini en kaliteli şekilde ülkemizde değerlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çeşme'nin tanınırlığı yurt dışında da arttı"

Turizm cenneti Çeşme'nin tanınırlığının arttığına da dikkat çeken Demir, "Çeşme, popülerliğini ülke dışına taşımış durumda. Türkiye'de, 81 il içerisinde Çeşme'yi tanımayan neredeyse yok. Artık Avrupa'da, Amerika'da da Çeşme'nin tanınırlığı arttı. Hatta Japonya ve Çin'den de turist almaya başladık. Turizm merak ile başlıyor. Verdiğimiz hizmet kalitesi ile Çeşme'deki turizmi en iyi şekilde geliştiriyoruz. Konuklarımızdaki memnuniyeti de yukarılara taşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Doluluk oranının yüzde 50'nin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz"

Eylül ayı rezervasyonlarının da memnun edici boyutta olduğunu açıklayan Demir, "Eylül ayında da rezervasyonlarımız yüzde 50-60'ları bulmuş durumda. Şu anda eylül ayının ortasına kadar olan süreçte yüzde 60'ları görüyoruz. Okulların erken açılması, rezervasyonlarda biraz azalmayı gösteriyor. Ama tabi ki çocuklarımız okullarını çok özledi. Okulların açılması gerekiyor. Dolayısı ile eylül ayında da, ekim ayında da doluluklarımızın yüzde 50'nin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Sezon, yüzde 90-95 bandında devam ediyor"

ÇEŞTOB ve ETİK Başkan Yardımcısı Orhan Belge de yaptığı açıklamada, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Sezon, haziran ayının ortasından itibaren hızlı bir şekilde gelişti. Şu anda, 2019 yılının rakamlarını yakalama yönünde büyük bir avantaj yakaladık. Tabi bunun nedenleri var. Geçen sene korona virüsünün en yoğun olduğu yıldı ve otellerimiz belli aylarda kapalıydı. Sezon geç açıldı. Aşı henüz bulunmamıştı. O zor günlerin ardından aşı bulundu, insanlar aşılandı. Şimdi insanlar neredeyse dördüncü aşılarını yaptıracaklar. Turizm çalışanlarına aşı önceliği verildi. Bu büyük avantaj oldu. Çalışan personelimizin aşılarını yaptırdık. Genel olarak baktığımızda, 2020 kayıp bir yıl. 2021, özellikle 20 Haziran'dan sonra, temmuz ve ağustos aylarında, yüzde 90-95 bantlarında seyrediyor. Şu anda da öyle devam ediyor" diye konuştu.

"Eylül ayı rezervasyonları her an değişebiliyor"

Eylül ayı rezervasyonlarının da artarak devam ettiğini ifade eden Belge, "Eylül ayı, şu an için yüzde 60-65 bandında. Eylül ayına daha 10 gün var. 10 gün içerisinde bu rakamlar daha da artacaktır. Geçen seneden alıştığımız bir şey var; 3 gün kala rezervasyonlar yapılıyor. Eskiden öyle değildi. Herkes 1-2 ay sonrasını planlıyordu. Şimdi planlayamıyor. Rezervasyonlarımız her an değişebiliyor" şeklinde konuştu.

"Misafirlerimiz pandemi kurallarına uyuyorlar"

Pandemi döneminde insanların çok sıkıldığını, çoğu sektörün yara aldığını belirten Belge, "Biz turizmciler olarak en az yara alan sektörlerden birisiyiz. Turizme ekonominin jeneratörü diyebiliriz. Jeneratörün beslediği dallar da aynı anda ilerleyip, eski gücünü yakalamak zorunda. 2020 yılında çok geriye doğru gidildi. Bu, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle oldu. Çeşme özelinde şöyle bir durum var; temmuz ve ağustos ayında inanılmaz bir kalabalık yaşadık. Ama insanlarımız, misafirlerimiz, bizim çok fazla söylememize gerek kalmadan mesafe, hijyen, maske kurallarına uyuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz turizm açısından avantajlı"

Çeşme'de, 2019 yılı rakamlarını yakalayacaklarını düşündüğünü ifade eden Belge, "Umarım bundan sonra artık doğal bir afet yaşamayız. Yangınlar, seller ile tüm ülkenin canı yandı. İnsanlar hayatını kaybetti. Bir daha olmamasını diliyoruz. Ülkemizin turizm açısından, diğer Avrupa ülkelerine göre bir avantajı var, bizdeki ilgiyi, yemek lezzetini, doğal güzelliğini, Avrupa'da tatile gidenler bulamadıklarını söylüyorlar. Bu da Türkiye'nin turizm açısından ne kadar önemli bir yerde olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Çeşmeli turizmciler sezondan memnun
Çeşmeli turizmciler sezondan memnun
Çeşmeli turizmciler sezondan memnun
Çeşmeli turizmciler sezondan memnun
Çeşmeli turizmciler sezondan memnun
Çeşmeli turizmciler sezondan memnun
Çeşmeli turizmciler sezondan memnun

COVIRAN Bereket, Turizm, Çeşme, Eylül, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çeşmeli turizmciler sezondan memnun - Son Dakika


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