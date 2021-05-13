Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu - Son Dakika

Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu

13.05.2021 10:00
Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu, System.String[]

Tam kapanma döneminin Ramazan Bayramı'nı da kapsaması nedeniyle mayıs ayını kayıp olarak değerlendiren İzmir Çeşmeli turizmciler, haziran ayından itibaren kontrollü normalleşme beklentisi içinde olduklarını ifade ederek, "Geçen seneyi aratmayacak rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Tam kapanma döneminin Ramazan Bayramı'nı da kapsaması nedeniyle mayıs ayını kayıp olarak değerlendiren İzmir Çeşmeli turizmciler, haziran ayından itibaren kontrollü normalleşme beklentisi içinde olduklarını ifade ederek, "Geçen seneyi aratmayacak rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Pandemi öncesi dönemlerde Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1 milyonu aşan tatilciyi ağırlayan İzmir Çeşme, tam kapanma nedeniyle bu yıl ilçede ikinci konutu olan 400 bini aşkın yazlıkçıyı ağırlarken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 15'lerde kaldı. Çeşmeli turizmciler mayıs ayını kayıp olarak görürken, haziran ayından itibaren kontrollü normalleşmenin başlaması beklentisine girdiklerini, yoğun aşılama ile geçen senenin rakamlarının üzerine çıkılacağı düşüncesinde olduklarını ifade etti.

"Yavaş yavaş normalleşmeye döneceğiz"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Bilindiği üzere 29 Nisan'da 17 günlük tam kapanmaya gittik. Bu 17 günlük tam kapanma bayramı da içine aldı. Bu da bizim için bir kayıp teşkil etti. Ancak bundan önemlisi ülkemizde vaka sayılarının bir an evvel azalmasıydı. Onu da nispeten başardık gibi görünüyor. 60 binlerden 13 binlere geriledi. Uzmanlar, vakaların önümüzdeki günlerde daha da aşağıya gideceğini tahmin ediyor. 17 Mayıs'tan sonra inşallah kısmi olarak, yavaş yavaş normalleşmeye döneceğiz" diye konuştu.

"Bu sene daha tecrübeliyiz"

Tam kapanmanın rezervasyonları etkilediğini belirten Belge, "Her ne kadar mayıs ayı istediğimiz kadar olmasa da, 1 Haziran'dan sonra geçen seneyi de aratmayacak rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. Geçen sene aşı olayı hiç yoktu. Önlemleri alarak otellerimizi, tesislerimizi açtık. Bu sene daha tecrübeliyiz. Daha geniş önlemler aldık. Aşı da uygulanmaya başladı. Aşılama şu anda Türkiye'de 25 milyonu geçti. İki doz aşı uygulaması da 10 milyonu geçti. Aşılama ve bağışıklık arttıkça, geçen seneki duruma düşmeyeceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Geçen seneyle asla kıyaslanmayacak rakamlar olacağına inanıyorum"

Yaz sezonu için erken rezervasyonların geçen seneye göre daha iyi olduğunu açıklayan Orhan Belge, "Bütün dünya sıkıldı. Şu anda kapanmaya rağmen açık olan otellerimizi tercih edenler var. İç pazar ve 15 Haziran'dan sonra da dış pazarda, geçen seneyle asla kıyaslanmayacak rakamlar olacağına inanıyorum. İnşallah bu seneyi daha da uzatarak tamamlayacağımıza inanıyorum. Geçen sene bunun sinyallerini almıştık. Zaten Çeşme'nin havası çok iyi" diye konuştu.

"Güvenli Turizm Sertifikası'nda Türkiye'ye örneğiz"

Maske, mesafe ve hijyenden asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Belge, şöyle konuştu: "Denetimlerimiz çok iyi geçiyor. Bilindiği gibi Güvenli Turizm Sertifikaları var. Bunlardan alabildiğimiz kadarını aldık. Şu anda da haftada iki denetim geçiriyoruz. Bu güzel bir şey. Bizim de görmediğimiz bazı durumlarda bize yardımcı oluyorlar. Çeşme ve İzmir'i de içine katarsak, Güvenli Turizm Sertifikası'nda Türkiye'ye örneğiz."

"Mayıstaki kaybı, sezon sonunda telafi edeceğimizi düşünüyorum"

Çeşme'de bir otelin genel müdürü Ebru Tuğgan da, "Tam kapanma kapsamındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle, mayıs ayında istenen dolulukları elde edemedik. Aslında turizm sektöründeki aşılama çalışmaları umut vadediyor. Beklentimiz, Türkiye'deki vakaların düşmesi ve turizm sezonunun açılması yönünde olacak. Mayıs ayındaki kaybı da sezon sonuna eklemek, turizmcilerin hedefi halinde. Uzun bir tatil sezonu diliyoruz. Bayramda maalesef istenen doluluklara ulaşamadık. Hatta rezervasyonlarımızın bir çoğunun iptali söz konusu oldu. Şehirlerarası seyahat yasakları nedeniyle misafirler otellere ulaşmakta güçlük çekiyor. Özellikle misafirlerden seyahat izin belgesi istenmesi dolulukları tabii ki etkilemiş durumda. Yurt dışının açılmasını da bekliyoruz. Almanya, Rusya gibi ülkelerin seyahat yasağını kaldırmasının ardından istenen doluluklara ulaşmayı hedefliyoruz. Otellerimizde Güvenli Turizm Sertifikası var. Tüm önlemler alınmış durumda. Gelen misafirlerimizin sağlıklı ve güvenli bir seyahat ve tatil geçirmeleri en büyük hedefimiz haline geldi. Sektördeki aşılama çalışmaları da olumlu yönde ilerliyor. Bazılarında ikinci doz aşılar da tamamlanmak üzere. Dolayısıyla sezona iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Mayıstaki kaybı, sezon sonunda telafi edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Haziranda ne olur, bilmiyoruz"

Alaçatı'da butik otel işleten Yusuf Toplayıcı da, "Mayısın içindeyiz. Bayram geldi ama odalarımız boş. Rezervasyonlarımız vardı. Onların hepsi iptal oldu. Misafirlerimiz gelse, tam kapanma nedeniyle çıkabilecekleri bir yer yok. Mayısı böyle bitiriyoruz. Haziranda ne olur, bilmiyoruz. Bekliyoruz. Pandemi dolayısıyla bir daha kapanma olur mu diye tedirginlik var. Biraz üzüntülüyüz" diyerek görüşlerini ifade etti.

Denetimler devam ediyor

Öte yandan takviye ekiplerle güçlendirilen Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çeşme'deki denetimlerini sıkılaştırdı. Ana yollarda ve kavşaklarda geliş ve gidiş yönündeki bütün araçları durduran ekipler, muafiyet belgesi sorgulaması yaptı. Ekiplerin bütün araçlarda sorgulama yapması nedeniyle zaman zaman ana yollarda ve kavşaklarda araç kuyrukları oluştu. - İZMİR

Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu

Ramazan Bayramı, Haziran, İzmir, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yüzlerce İsrailli tarafından Müslüman sürücü, sokak ortasında linç edildi Yüzlerce İsrailli tarafından Müslüman sürücü, sokak ortasında linç edildi Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü Vermek istediği mesajı bu kez kimse anlamadı! Sarıgül'den yeni video Vermek istediği mesajı bu kez kimse anlamadı! Sarıgül'den yeni video Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi

Son Dakika Haberleri
10:32 Asma kat delinince 3 metre yükseklikten dükkanın ortasına düştü
10:20 Vermek istediği mesajı bu kez kimse anlamadı! Sarıgül'den yeni video
10:17 Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz!
10:14 Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma
09:46 Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi
09:44 Üç büyüklerin ligdeki performansları hisselere yansıyor! Borsada kıran kırana yarış
09:39 İsrail'in saldırılarını protesto etmek isteyen çift, İstanbul Konsolosluğu önünde aracını ateşe verdi
09:20 Bennu Yıldırımlar, ekrana geri döndü! Sadakatsiz'de geçmişten gelip Asya'yı şaşkına uğratıyor
09:14 Birçok kişinin bilmediği, çalışanlar için çift tazminat alabilmenin yolları
09:10 Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi
3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı         
10:40
Sevgilisini kaçırırken yakalandı, polisi çileden çıkardı: CD'mi verin bana Sevgilisini kaçırırken yakalandı, polisi çileden çıkardı: CD'mi verin bana         
10:35
İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı İzinsiz taksiyle şehir değiştirmeye kalkan iki kadın, cezadan kurtulamadı         
10:29
Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz! Filistin asıllı model Gigi Hadid, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara tepki gösterdi: Görmezden gelemezsiniz!         
10:18
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi Emir Sarıgül ile Sibel Can hakkındaki aşk iddialarına yalanlama geldi         
09:47
Birçok kişinin bilmediği, çalışanlar için çift tazminat alabilmenin yolları Birçok kişinin bilmediği, çalışanlar için çift tazminat alabilmenin yolları         
09:15
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti         
15:04
Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?         
14:52
Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı         
14:46
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 10:53:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement