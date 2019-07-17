Son Dakika Haberleri: Çeşnigir Camii yeşil ile buluştu
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Çeşnigir Camii yeşil ile buluştu

2 saat önce

Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği peyzaj uygulamaları ile Manisa'ya rengarenk bir görünüm kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çeşnigir Cami'nin yanında yer alan meydanda peyzaj uygulamasını tamamladı.

Çeşnigir Camii yeşil ile buluştu, System.String[]
Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği peyzaj uygulamaları ile Manisa'ya rengarenk bir görünüm kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çeşnigir Cami'nin yanında yer alan meydanda peyzaj uygulamasını tamamladı. Çalı grubu, ağaç ve mevsimlik çiçeklerin kullanıldığı peyzaj uygulaması, görünümüyle mevsimin güzelliklerini yansıtıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesindeki Çeşnigir Camii etrafındaki 12 parselin kamulaştırmasını yaparak, cami etrafındaki niteliksiz yapıların yıkımını gerçekleştirdi. 1400'lü yıllardan günümüze gelen Çeşnigir Camii'nin tüm ihtişamını ortaya çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha sonra mevcut alanda yapının dokusuna uygun çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi mevcut alanda son olarak, çalı gurubu ve mevsim çiçekleriyle peyzaj uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Ulvi Kaynak, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde Manisa'mızı daha da güzelleştirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda çevre düzenlemesi tamamlanan Çeşnigir Camii yanındaki mevcut alanda çalı grubu, ağaç ve mevsimlik çiçeklerin kullanıldığı peyzaj uygulaması gerçekleştirdik. Yeni görünümüyle meydan, vatandaşlarımızın da beğenisini topladı "ifadelerinde bulundu. - MANİSA
Şehzadeler, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
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