ÇESO, Çeşme esnafının taleplerini üst birliğine bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ÇESO, Çeşme esnafının taleplerini üst birliğine bildirdi - Son Dakika Ekonomi

ÇESO, Çeşme esnafının taleplerini üst birliğine bildirdi

6 saat önce

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO), korona virüs tedbirleri nedeniyle zor günler yaşayan Çeşme esnafının taleplerini, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanlığına bildirdi.

ÇESO, Çeşme esnafının taleplerini üst birliğine bildirdi, System.String[]

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO), korona virüs tedbirleri nedeniyle zor günler yaşayan Çeşme esnafının taleplerini, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanlığına bildirdi.


Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü imzasıyla, üst birliğe gönderilen ve gerekli tedbirlerin alınması istenen dilekçede, Çeşme esnafının talepleri sıralandı.


Dilekçede şu ifadeler yer aldı:


"Esnafa Halkbank tarafından sağlanan 25 bin TL kredinin, KOSGEB ve esnaf kefaletten 5 sene içerisinde kredi çekilmiş ise yararlanamamaktadır. Gediz A.Ş. şirketinin belirttiği elektrik faturalarında 3 yılın ortalaması alınıp fatura edileceği bilinmekte fakat kapalı olan berber, kuaför, kahvehane, restoran, terzi, otel, pansiyon, kafeterya vb. gibi 5/6 ay kapalı kalmış iş yerlerinde mağduriyet yaşanacağı göz önüne alınmalıdır. Esnaflarımızın, birçoğunun iş yerleri kapalı, açılamaz durumda açık olsalar da iş yapamaz durumdalar. Her esnafımızın iş yerlerinin kiraları, elektrik, telefon, su, internet vb. ödediği yüklü miktarda ki meblağlar yüzünden zor durumdalar. Bu salgının uzun süreli devamında, esnaflarımız iş yerlerini kapatmaları kaçınılmazdır. Devletimizin aldığı önlemler çerçevesinde vergi, KDV vb. ödemelerin 3 ay süre ile ötelenmesi, salgının uzaması halinde, kapalı ve iş yapamayan esnaflarımızın 3 ay sonra ödemelerin devam etmesi durumunda bir çözüm teşkil etmemektedir. Çeşme bölgesinde kullanılan su İzmir'in diğer ilçelerine kullanılan suya göre en pahalı sudur. İZSU şirketi ile görüşülüp bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Birlik, Federasyon ve Konfederasyonlardan beklentilerimiz, siyasilerle yapacakları toplantılarda istenilmesi gereken, esnafların ödemelerinin öteleme ile değil en azından belli bir süre KDV, vergi, stopaj gibi yükümlülüklerini almamak ve esnafa kira yardımı gibi somut iyileştirmeler gerek olduğunu talep edilmesi gerekmektedir. Küçük esnaflarımızdan, berber, terzi, kunduracı ve kahvehaneler (çay ocağı) gibi mesleklerde günlük kazanç ile idare edilen esnaflarımızın ekonomik sorunlarını gündeme alınıp çareler üretilmesi konusunda gerekli girişimlerin yapılması gerekmektedir. Hükümetten beklentilerimiz, esnafa verdiği kredilerin küçük ölçekte faizsiz olması, bankadan borcu yoktur tebliği, 10 yaş aracı olacak kadar teminat, takipteyse 2 kefil gibi bu olağan üstü durumda istenilmemesi gerekmektedir. Esnaf, zor durumda olmasa veya bu krediye ihtiyacı olmasa kredi talebinde bulunmayacağı bellidir. Devletimiz, tüm bu olumsuzlukları göz önünde bulundurmalı ve yardım çerçevesinde kira yardımı, nakit para vb. yardımlarla esnafa destek olmalıdır. En önemli konu ise 15 gün sokağa çıkma yasağının uygulanıp bir an önce virüsün yayılması ve engellenmesi gerekmektedir." - İZMİR

İzmir, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:57 Kaynak: İHA

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