ÇESOB Başkanı Gür; "Esnaf, etkin bir sicil affı bekliyor" - Son Dakika
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ÇESOB Başkanı Gür; "Esnaf, etkin bir sicil affı bekliyor"

6 saat önce

Kredi ve çek ödemelerinde sorun yaşayan esnaf, ayakta kalmakta güçlük çekiyor.

ÇESOB Başkanı Gür;

Kredi ve çek ödemelerinde sorun yaşayan esnaf, ayakta kalmakta güçlük çekiyor.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 2020 yılında etkin bir sicil affının çıkarılmasının esnafın krediye ulaşımı için şart olduğunu söyledi.


Son aylarda faizlerin düşmesinin esnaf ve sanatkarlar adına olumlu bir gelişme olduğunu ve faizi düşürdükleri için hükümet yetkililerine teşekkür eden Gür, "Faizler düştü ancak uygun kredi şartlarından maalesef esnafımız yararlanamıyor. Çünkü bir çoğunun sicili bozuk. Sicili bozuk esnafımıza yönelik 15-20 yıl geriye dönük etkin bir sicil affı ivedilikle çıkarılmalıdır" dedi.


TBMM Başkanlığına sicil affı çıkarılması için muhalefet partilerince kanun teklifi sunulduğunu ve bu teklifin biran önce kabul edilerek yasalaşmasını beklediklerini vurgulayan Recep Gür, "İhtiyaç sahibi esnaf, sicil affı gelmezse krediye nasıl ulaşacak? Mağduriyetleri azaltmanın yolu sicil affıdır, aksi taktirde esnafın tefeciye terki olur" diye konuştu.


Çoğu esnafın işlerini kredi ile dönderdiğini ifade eden Gür, "Bankalara, kredi ve çek ödemede sorun yaşayan esnaf, ayakta kalmak için tefeciye düşüyor. Ne yazık ki süreç esnafın kepenk indirmesini ve çeşitli mağduriyetleri de beraberinde getiriyor" şeklinde konuştu.


AVM ve zincir marketlerin de esnafı zora soktuğunu belirten ÇESOB Başkanı Recep Gür, kredi, kredi kartı borcu, çek, senet ve diğer borçlar ile ciddi bir borçlu kesim oluştuğuna dikkat çekerek, "90 günde borcunu ödemeyenler için bankalar hemen işlem başlatıyor ve bu süreç sonrası kara listeye adlar yazılıyor. Bu en az 5 yıllık bir sınırlamanın da başlangıcı oluyor. Kredi, nakit avans ve kart bu dönemde artık esnafa verilmiyor. Paranız ya da ipotekli varlığınız varsa borç tutarı ödeninceye kadar paranız ya da ipotekli varlığınızda donduruluyor. Esnaf bu bağlamda da ciddi sıkıntı yaşıyor.


Kara listede olan esnafın avantajlı kredi, düşük faiz imkanlarından da mahrum kalması tefecinin eline düşürüyor. İcra daireleri boşa artmıyor. Firmalar kapanıyor. Bu nedenle esnaf için sicil affı ihtiyaçtır. 2020 yılında etkin bir sicil affı, ekonomik kriz dikkate alınarak bir an önce çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Recep Gür , Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:44 Kaynak: İHA
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