ÇESOB Başkanı Gür;

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, esnaf ve sanatkarların devlete olan kamu borçlarına köklü çözüm bulunmasını istedi.



2019 yılının esnaf ve sanatkar için beklenti yılı olarak geçtiğini ve 2020 yılında bu beklentilerin artık son bulmasını arzu ettiklerini belirten Recep Gür, "Esnafımız 2018 ve 2019 yılını oldukça zor şartlarda geçirdi. Esnaf ve sanatkarımızın 2020 yılından en büyük beklentisi kamuya olan borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır. Yeniden yapılandırma ile bütçenin açık verdiği bir dönemde devlet tahsil edemediği alacaklarını tahsil etmiş esnaf ve sanatkarımız da borçlarından kurtulmuş olacaktır. Çünkü daha önceki 6736, 7020 ve 7143 sayılı yapılandırma kanunlarından devletimiz toplam 70 milyar lira gelir elde etmiştir" dedi.



Faizlerin yüksek olduğu dönemlere ilişkin borç yapılandırması bozulan esnafın bugün itibariyle toplam borcu ödenemeyecek bir noktaya geldiğini vurgulayan Gür, "Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı 2 yıl için yıllık yüzde 16,8'den yüzde 30'a çıktı. Bu yılın Ekim ayından itibaren yıllık yüzde 24'e indirilse de bu oran merkez bankası faiz oranlarının iki katına denk gelmektedir. Yapılandırmalara ihtiyaç duyulmaması için kamu borçlarına uygulanan gecikme zammı oranının Merkez Bankası faiz oranının üzerinde olmaması gerekmektedir. Daha önce vergi ve prim borçlarını yapılandırıp bunları zamanında ödeyemediği için yapılandırması iptal olanlar, bugün altından kalkamayacakları bir borçla karşı karşıyalar. Öyle ki ne esnaf bu borcu ödeyebilir, ne de kimse bu borcu tahsil edebilir. Keza esnafın, haciz konulacak mal varlığı da kalmadı" diye konuştu.



Yeni borç yapılandırmasında kamuya olan tüm borçların kapsama alınmasını isteyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, "Geçmiş dönemlerdeki borç yapılandırmalarında bazı idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmadı. Oysa öyle cezalar var ki, esnafın dükkanını içindeki malıyla satsanız ödeyemez. Bugün 52 bin TL'nin üzerinde kesilen para cezaları var ve önceki yapılandırmaların kapsamına girmiyor. Yeni yapılandırmada cezaların hepsi dahil olacak şekilde kamuya olan tüm borçlar kapsama alınmalı. En önemlisi cezalar daha adil olmalıdır" şeklinde konuştu.



Faizlerin düşmeye başladığının altını çizen Gür, "Faizler inmeye başladı, daha da düşmesini bekliyoruz. Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde ödenemeyen borçlar çok yükseldi. Süre de 36 ay olunca esnafımız borcunu ödeyemedi. Borç yapılandırmasının son kez yapılabilmesi için vadesinin en az 60 ay olması, faizinin de piyasa faizlerinin çok altında olması gerekir. Esnafımız bir an önce borcundan kurtulmak, devlete yük olmamak istiyor. Devlet de alacağını tahsil etmek istiyor. Bu nedenle bu kez vadenin en az 60 aya çıkması ve faizlerin de düşük tutulması gerekir. Ayrıca, borç yapılandırmasına neden olan sorunların da ortadan kaldırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ticaretle ilgisi olan tüm bakanlıklarla toplantılar yapmalı, sorun kökten çözülmelidir" ifadelerini kullandı. - ÇORUM